ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
01.08.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В СОЛИГОРСКЕ БЫВШИЙ ТОВАРОВЕД ЛОМБАРДА ОБВИНЯЕТСЯ В ПРИСВОЕНИИ ДЕНЕГ
12:39 01.08.2019

Солигорский районный отдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего товароведа одного из ломбардов райцентра, обвиняемой по ч. 3 ст. 211 (присвоение имущества лицом, которому оно вверено, совершенное в крупном размере) Уголовного кодекса.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Следственном комитете, 24-летняя женщина с декабря 2018 года по апрель 2019 года работала товароведом в ломбарде и являлась материально ответственным лицом. Действуя в нарушение установленных должностных инструкций, она присвоила вверенные ей деньги общества с ограниченной ответственностью на общую сумму 10,6 тыс. рублей.

Так, товаровед имела доступ к программе предприятия с базой клиентов, которые оставляли в залог в ломбарде ювелирные изделия или цифровую технику. Она заполняла от их имени фиктивные залоговые билеты, где указывала якобы оставленные ими вымышленные изделия и сумму. Потом производила расчет согласно установленным правилам и брала из кассы деньги, которые тратила на личные нужды. Это выявило руководство общества после инвентаризации товарно-материальных ценностей и наличных денег. Соответствующая информация поступила в правоохранительные органы.

Женщина дала признательные показания, рассказала следователям алгоритм противоправных действий. Причиненный ущерб возместила. К ней применена мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 01.08.2019
валюта курс
EUR 2.2684
USD 2.0350
RUB 3.2079
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 31.07.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2684 +0.0016
USD 2.0350 +0.0002
RUB 3.2079 -0.0041
все курсы архив

Курсы в банках
на 01.08.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2510 2.2590
USD 2.0370 2.0400
RUB 3.1920 3.2080
подробнее

Конвертация в банках
на 01.08.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1030 1.1090
EUR/RUB 70.1500 70.7000
USD/RUB 63.6000 64.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте