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ЭКОНОМИКА РБ
В СОЛИГОРСКЕ БЫВШИЙ ТОВАРОВЕД ЛОМБАРДА ОБВИНЯЕТСЯ В ПРИСВОЕНИИ ДЕНЕГ
12:39 01.08.2019
Солигорский районный отдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего товароведа одного из ломбардов райцентра, обвиняемой по ч. 3 ст. 211 (присвоение имущества лицом, которому оно вверено, совершенное в крупном размере) Уголовного кодекса.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Следственном комитете, 24-летняя женщина с декабря 2018 года по апрель 2019 года работала товароведом в ломбарде и являлась материально ответственным лицом. Действуя в нарушение установленных должностных инструкций, она присвоила вверенные ей деньги общества с ограниченной ответственностью на общую сумму 10,6 тыс. рублей.
Так, товаровед имела доступ к программе предприятия с базой клиентов, которые оставляли в залог в ломбарде ювелирные изделия или цифровую технику. Она заполняла от их имени фиктивные залоговые билеты, где указывала якобы оставленные ими вымышленные изделия и сумму. Потом производила расчет согласно установленным правилам и брала из кассы деньги, которые тратила на личные нужды. Это выявило руководство общества после инвентаризации товарно-материальных ценностей и наличных денег. Соответствующая информация поступила в правоохранительные органы.
Женщина дала признательные показания, рассказала следователям алгоритм противоправных действий. Причиненный ущерб возместила. К ней применена мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.
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