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ЭКОНОМИКА РБ


ПРЕДПРИЯТИЯ КОНЦЕРНА «БЕЛЛЕСБУМПРОМ» УВЕЧИЛИ ЭКСПОРТ БУМАГИ И КАРТОНА В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ НА 20,9%
11:51 01.08.2019

Предприятия концерна «Беллесбумпром» в первом полугодии 2019 года нарастили экспорт бумаги и картона до 45,7 млн долларов США, что на 20,9% больше, чем было экспортировано в аналогичном периоде прошлого года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, география поставок охватила 40 стран. Помимо традиционных для белорусских производителей рынков ближнего зарубежья, бумага и картон экспортируются и в отдаленные регионы, такие как Иран, Турция, Египет, Бангладеш, Филиппины, Шри-Ланка, Индия, Китай и другие. В общем объеме экспорта бумаги и картона рынки дальнего зарубежья занимают 31,6%.

Увеличению экспортной выручки от реализации бумаги и картона способствует рост объемов производства данной продукции и, безусловно, активная маркетинговая работа. По итогам работы за первое полугодие по предприятиям целлюлозно-бумажной отрасли концерна объем производства продукции по сравнению с аналогичным периодом 2018 года вырос более чем на 50%. Это существенно более высокий показатель по сравнению с мебельным и деревообрабатывающим секторами. В них объемы производства также растут, но динамика ниже – 100,5% и 103,8% соответственно.

В разрезе предприятий наибольший темп роста объемов производства обеспечивает ОАО «Светлогорский ЦКК», где выпущено продукции в 3,2 раза больше, чем в первом полугодии 2018 года. Помимо различных видов бумаги и картона в текущем году комбинат постепенно увеличивает производство целлюлозы. За шесть месяцев ее выпущено 66,5 тыс. т, из которых 47,3 тыс. т экспортировано на рынки 8 стран. Наибольшие объемы поставлены в Китай.

В настоящее время целлюлозно-бумажные предприятия концерна активно работают над расширением ассортимента и увеличением объемов производства бумажной упаковки, которая призвана стать альтернативой пластику. Данное направление является хорошим потенциалом для дальнейшего роста промышленного производства концерна «Беллесбумпром».
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