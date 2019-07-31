Приказом РУП «Гродноэнерго» №1171 от 28 июня 2019 г. утвержден акт приемки в эксплуатацию объекта «Гродненская ТЭЦ-2. Реконструкция турбоагрегата ПТ-60-130/13 ст. №2 с заменой вспомогательного оборудования и генератора» (1-й пусковой комплекс). Таким бразом, завершена реализация совместного проекта Уральского турбинного завода (холдинг РОТЕК).

Как сообщает РУП «Гродноэнерго», в соответствии с установленным порядком произведена перемаркировка турбоагрегата. Новое обозначение – ПТ-70-12,8/1,27, соответственно, установленная электрическая мощность станции возросла с 302 до 312 МВт.

Результатом реконструкции стало существенное увеличение эффективности турбины – возможность нести в 1,5 раза большую тепловую нагрузку новым оборудованием. Одна из отличительных особенностей – обеспечение подачи пара 30 ата на производство из двух разных отборов с возможностью переключения из одного на другой в зависимости от нагрузки турбоагрегата. Увеличен отпуск пара: из дополнительного отбора до 100, из теплофикационного до 200 т/ч. Новое техническое решение - возможность работы в режиме «ухудшенного вакуума» - позволяет обеспечить работу конденсатора турбины не только на циркуляционной воде, как было до реконструкции, но и на сетевой, тем самым исключая потери тепла в конденсаторе.

Применение оригинальных конструктивных решений при разработке и реализации проекта позволило не выполнять принципиальные изменения компоновки в самом машинном зале – новый турбоагрегат смонтирован на старый фундамент, при этом монтаж проводился в условиях действующего цеха.

Гродненская ТЭЦ-2 – самый крупный источник электроэнергии и тепла в регионе, кроме того, станция обеспечивает промышленным паром одно из крупнейших химических предприятий страны ОАО «Гродно Азот». Проект реконструкции турбины ПТ-60 – один из самых значимых проектов РУП «Гродноэнерго», реализуемых в последние годы в соответствии с Государственной программой развития Белорусской энергетической системы.

Поставщик оборудования АО «Уральский турбинный завод» тесно сотрудничает с предприятиями Беларуси: турбинный парк республики на 50% состоит из оборудования уральского производства. 20 паровых турбин, поставленные в Беларусь в различные годы, и сейчас обеспечивают электрической и тепловой энергией потребителей Минска, Могилева, Витебска, Полоцка, Мозыря, Гродно.