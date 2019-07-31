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ЭКОНОМИКА РБ


ГРОДНЕНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ ВНОВЬ МОЖЕТ ПОСТАВЛЯТЬ ПРОДУКЦИЮ В РОССИЮ
11:10 01.08.2019

Россельхознадзор с 1 августа 2019 года отменяет ограничения на поставки в Россию свинины и свиноводческой продукции производства ОАО «Гродненский мясокомбинат».

Как сообщает российское ведомство, при изготовлении продукции предприятие должно использовать убойный скот (свиней), поставленный 10 организациями, перечень которых направлен Департаменту ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь. Животные должны быть исследованы на африканскую чуму свиней (АЧС) под контролем госветслужбы республики. Протоколы исследований должны быть предоставлены в Россельхознадзор.

Кроме того, территориальные управления Россельхознадзора будут также отбирать пробы от продукции, выработанной ОАО «Гродненский мясокомбинат», для исследований на наличие генома АЧС.

«Решение о снятии ограничений принято с учетом договоренностей, достигнутых в ходе переговоров белорусской стороны с Россельхознадзором, а также на основании гарантий Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь относительно благополучия сельскохозяйственных предприятий-поставщиков животных по особо опасным и карантинным болезням», - отмечается в сообщении ведомства.

Отправляемая в Россию продукция указанного предприятия должна быть выработана с 1 августа 2019 года и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.
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