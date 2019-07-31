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ЭКОНОМИКА РБ


СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ЯРМАРКИ «ПОРА В ШКОЛУ!» ПРОЙДУТ В МИНСКЕ 17 И 18 АВГУСТА
10:59 01.08.2019

Две специализированные ярмарки «Пора в школу!» и 9-я ярмарка стоковых непродовольственных товаров пройдут в Минске 17 и 18 августа в районе Дворца спорта (пр-т. Победителей, 4).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГУ «Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома», покупателям будет предложен широкий ассортимент товаров к школе: стильная, привлекательная одежда и обувь, письменные и канцелярские принадлежности, сумки и ранцы, развивающие игры, школьная атрибутика и др.

К участию в ярмарках приглашаются предприятия, изготавливающие и реализующие товары отечественного производства, а также детские развивающие школы.
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