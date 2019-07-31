За первое полугодие 2019 года санаторно-курортными и оздоровительными организациями Могилевской области реализовано 21327 путевок, или 104,6% к соответствующему периоду 2018 года, в том числе иностранным гражданам 3492, или 107,6% соответственно.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Республиканском центре по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения, выручка от реализации услуг составила 12,2 млн руб., или 114% к январю-июню 2018 года, в том числе от реализации услуг иностранным гражданам – 2,2 млн руб., или 114,2%. Выручка от реализации дополнительных платных услуг составила 965,4 тыс. руб., или 110,2%, из них медицинских – 746,9, или 113,2%.

Заполняемость санаторно-курортных и оздоровительных организаций Могилевской области за январь-июнь 2019 года составила 84,6% против 76% за соответствующий период прошлого года.

С целью увеличения экспорта услуг и популяризации санаторно-курортных организаций Могилевской области, продвижение их на международные рынки было отмечено активное участие специалистов здравниц в различных выставочных мероприятиях, в том числе за рубежом, а также активное сотрудничество с туристическими фирмами.

Так, санатории области приняли участие в 26-ой Московской международной туристической выставке MITT-2019 на базе ЦВК "Экспоцентр", состоялась презентация санаториев в павильоне «Республика Беларусь» на ВДНХ, в 22-й международной весенней ярмарке туристских услуг «ОТДЫХ-2019», выставке-ярмарке «Беларусь-Россия» в Москве и Санкт-Петербурге. Презентация туристических возможностей санаториев была также представлена на выставочном стенде «Беларусь туристская» в рамках II Европейских игр в Минске.