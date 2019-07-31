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ЭКОНОМИКА РБ


СТОЛИЧНЫЕ ТОРГОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДУТ ДНИ СКИДОК В АВГУСТЕ
09:31 01.08.2019

Торговые организации столицы проведут акции «День скидок» в августе 2019 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГУ «Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома», скидки предоставят:

ОАО «ЦУМ Минск»:

29, 31 августа – до 22% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары;

1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 23, 24 августа – до 25% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары;

каждую среду августа – до 50% (Акция «День школьника»).

Для держателей дисконтных карт: каждый понедельник августа – 20% (Акция «В ЦУМ без очередей»).

ОАО «ГУМ»:

каждый вторник августа – 25% на непродовольственные товары (Акция «Щедрый день»);

каждый четверг августа – 27% на непродовольственные товары (Акция «Щедрый день»);

3, 10, 17, 24, 25, 31 августа – 30% на непродовольственные товары (Акция «Щедрый день»).

Для держателей дисконтных карт: каждую пятницу августа – 27% в секциях непродовольственных товаров.

ТКУП «Универмаг Беларусь»:

с понедельника по среду – 27% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары;

весь август – до 60% на школьный ассортимент.

Для держателей дисконтных карт: с четверга по воскресенье – 28% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары.

КУП «Торговый дом «На Немиге»:

1, 2, 3, 4 августа – 30% на непродовольственные, 5% на продовольственные товары;

каждый вторник, среду, субботу августа – 27% на непродовольственные, 5% на продовольственные товары.

Для держателей дисконтных карт: каждый четверг и пятницу августа – 30% на непродовольственные, 5% на продовольственные товары.

УП «Кирмаш»: каждую среду, пятницу и субботу августа – 25% на непродовольственные товары.

Для держателей дисконтных карт: каждый понедельник августа – 28% на непродовольственные товары.

КУП «Торговый центр «Радзивилловский»: с 1 по 15 августа – до 50% на 200 наименований товаров;

30, 31 августа - 20% на непродовольственные товары, 10% на продовольственные товары.

Магазины Торгового центра «Столица» 10, 11, 24, 25 августа предложат скидки до 50%.

ОАО «Алеся» (ул. Старовиленская, 131, ул. Богдановича, 78, ул. Мясникова, 35): 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 24, 27, 30 августа – 20%;

с 1 по 31 августа – 20% при единовременной покупке свыше 120 руб.

ООО «Старт-Х» (ул. Долгобродская, 26):

каждую среду августа – 15%;

24, 25 августа – 15%;

с 1 по 31 августа – до 30% на отдельные группы товаров.

ТООО «Северянка» (ул. Ангарская, 38): каждый вторник, четверг и субботу августа – 15% на отдельные группы товаров.

ЗАО «Сандрик» (просп. газеты «Правда», 40): весь август - от 15 до 30% на отдельные группы товаров.

ЗАО «1000 мелочей» (ул. Калинина, 1):

1, 15, 22 августа – 17% на весь ассортимент;

8 и 29 августа – 20% на весь ассортимент;

с 1 по 31 августа - до 30% на отдельные группы товаров.

ОДО «Вероника» (ул. Притыцкого, 38):

весь август – от 30 до 70% на отдельные группы товаров;

24, 25 августа – 20%.

ЗАО «Гаспадар и Гаспадыня» (просп. Независимости, 131/1): 7, 14, 21, 28 августа – 22%.

ТЗАО «Богатырь» (ул. Притыцкого, 32): каждую среду, четверг августа – 15%.

ЗАО «Лянок» (просп. Независимости, 46): каждую среду, субботу августа – 20%.

ТЗАО «Пальмира» (ул. Шугаева, 3/1): с 1 по 31 августа – 15% на отдельные группы товаров.

ЗАО «Сантехоборудование» (ул. Щербакова, 30):

каждый четверг августа – 20% (на все товары, кроме акционных, уцененных товаров);

13 августа – 30% (на все товары, кроме акционных, уцененных товаров).

ООО «Детский мир» (Логойский тракт 25/1): 24, 25 августа – 10%.

ОАО «Свiтанак» (пр-т Независимости, 58-7А, пл. Независимости, 3-2, ул. Есенина, 76, ул. Налибокская, 1, ул. Руссиянова, 7/1, ул. Московская, 7, пр-т. Газеты «Звязда», 16, ул. Притыцкого, 29, пр-т. Дзержинского, 104А, пр-т. Жукова, 44): 24, 25 августа – 20% на весь ассортимент товаров.

Информация об акциях и распродажах размещается на сайтах торговых организаций.
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