ЭКОНОМИКА РБ

СТОЛИЧНЫЕ ТОРГОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДУТ ДНИ СКИДОК В АВГУСТЕ

09:31 01.08.2019 Торговые организации столицы проведут акции «День скидок» в августе 2019 года. Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГУ «Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома», скидки предоставят: ОАО «ЦУМ Минск»: 29, 31 августа – до 22% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары; 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 23, 24 августа – до 25% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары; каждую среду августа – до 50% (Акция «День школьника»). Для держателей дисконтных карт: каждый понедельник августа – 20% (Акция «В ЦУМ без очередей»). ОАО «ГУМ»: каждый вторник августа – 25% на непродовольственные товары (Акция «Щедрый день»); каждый четверг августа – 27% на непродовольственные товары (Акция «Щедрый день»); 3, 10, 17, 24, 25, 31 августа – 30% на непродовольственные товары (Акция «Щедрый день»). Для держателей дисконтных карт: каждую пятницу августа – 27% в секциях непродовольственных товаров. ТКУП «Универмаг Беларусь»: с понедельника по среду – 27% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары; весь август – до 60% на школьный ассортимент. Для держателей дисконтных карт: с четверга по воскресенье – 28% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары. КУП «Торговый дом «На Немиге»: 1, 2, 3, 4 августа – 30% на непродовольственные, 5% на продовольственные товары; каждый вторник, среду, субботу августа – 27% на непродовольственные, 5% на продовольственные товары. Для держателей дисконтных карт: каждый четверг и пятницу августа – 30% на непродовольственные, 5% на продовольственные товары. УП «Кирмаш»: каждую среду, пятницу и субботу августа – 25% на непродовольственные товары. Для держателей дисконтных карт: каждый понедельник августа – 28% на непродовольственные товары. КУП «Торговый центр «Радзивилловский»: с 1 по 15 августа – до 50% на 200 наименований товаров; 30, 31 августа - 20% на непродовольственные товары, 10% на продовольственные товары. Магазины Торгового центра «Столица» 10, 11, 24, 25 августа предложат скидки до 50%. ОАО «Алеся» (ул. Старовиленская, 131, ул. Богдановича, 78, ул. Мясникова, 35): 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 24, 27, 30 августа – 20%; с 1 по 31 августа – 20% при единовременной покупке свыше 120 руб. ООО «Старт-Х» (ул. Долгобродская, 26): каждую среду августа – 15%; 24, 25 августа – 15%; с 1 по 31 августа – до 30% на отдельные группы товаров. ТООО «Северянка» (ул. Ангарская, 38): каждый вторник, четверг и субботу августа – 15% на отдельные группы товаров. ЗАО «Сандрик» (просп. газеты «Правда», 40): весь август - от 15 до 30% на отдельные группы товаров. ЗАО «1000 мелочей» (ул. Калинина, 1): 1, 15, 22 августа – 17% на весь ассортимент; 8 и 29 августа – 20% на весь ассортимент; с 1 по 31 августа - до 30% на отдельные группы товаров. ОДО «Вероника» (ул. Притыцкого, 38): весь август – от 30 до 70% на отдельные группы товаров; 24, 25 августа – 20%. ЗАО «Гаспадар и Гаспадыня» (просп. Независимости, 131/1): 7, 14, 21, 28 августа – 22%. ТЗАО «Богатырь» (ул. Притыцкого, 32): каждую среду, четверг августа – 15%. ЗАО «Лянок» (просп. Независимости, 46): каждую среду, субботу августа – 20%. ТЗАО «Пальмира» (ул. Шугаева, 3/1): с 1 по 31 августа – 15% на отдельные группы товаров. ЗАО «Сантехоборудование» (ул. Щербакова, 30): каждый четверг августа – 20% (на все товары, кроме акционных, уцененных товаров); 13 августа – 30% (на все товары, кроме акционных, уцененных товаров). ООО «Детский мир» (Логойский тракт 25/1): 24, 25 августа – 10%. ОАО «Свiтанак» (пр-т Независимости, 58-7А, пл. Независимости, 3-2, ул. Есенина, 76, ул. Налибокская, 1, ул. Руссиянова, 7/1, ул. Московская, 7, пр-т. Газеты «Звязда», 16, ул. Притыцкого, 29, пр-т. Дзержинского, 104А, пр-т. Жукова, 44): 24, 25 августа – 20% на весь ассортимент товаров. Информация об акциях и распродажах размещается на сайтах торговых организаций.