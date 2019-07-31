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ЭКОНОМИКА РБ
«СЛАВКАЛИЙ» ПРИСТУПИЛ К СТРОИТЕЛЬСТВУ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ ОТ Ж/Д СТАНЦИИ УРЕЧЬЕ К НЕЖИНСКОМУ ГОК
17:58 31.07.2019
ИООО «Славкалий», входящее в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева, начало строительство железнодорожного перегона длиной 30 км от ж/д станции Уречье к Нежинскому ГОК.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, это будет путь общего пользования для перевозки пассажиров и грузов с остановочным пунктом в Любани, который составит перрон с навесом, здание билетных касс, автостоянку и санитарную зону. Подрядной организации также предстоит подстроить конечный пункт ж/д пути – станцию Славкалий и внутризаводскую станцию Железнодорожные пути ГОК, с которой будет выполнятся отгрузка готовой продукции для транспортировки к грузополучателю.
Для устройства объекта путем тендера была выбрана организация «25 компания Китайской корпорации по железнодорожному строительству». Допуская к участию в строительстве калийного комплекса компании из КНР, «Славкалий» следует договоренности с китайской стороной, привлеченной к финансированию проекта.
Сегодня на объекте активно выполняются работы подготовительного периода. Порядка 8 км основания готовы к возведению земляного полотна ж/д пути.
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