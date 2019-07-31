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ЭКОНОМИКА РБ
ДВИЖЕНИЕ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА ПО СТОЛИЧНОЙ УЛИЦЕ УМАНСКОЙ ИЗМЕНИТСЯ 3-4 АВГУСТА
17:44 31.07.2019
В работу столичного пассажирского транспорта из-за асфальтирования ул. Железнодорожной в районе перекрестка с ул. Уманской 3-4 августа вносятся временные изменения.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГП «Столичный транспорт и связь», движение троллейбусов маршрута №31 организуется от ул. Гурского по просп. Дзержинского до ОП «Прилукская» в обоих направлениях с разворотом на пересечении просп. Дзержинского с просп. Жукова.
Движение троллейбусов №47 организуется со стороны ДС «Малиновка-4» по просп. Любимова, Газеты «Правда», ул. Голубева, просп. Дзержинского, Жукова, Пушкина, со стороны просп. Пушкина – без изменений.
Работа троллейбусного маршрута №64 отменяется, организуется работа временного автобусного маршрута №964 «ДС Малиновка-4 - ДС Лермонтова» по трассе и расписанию движения троллейбуса №64.
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