В работу столичного пассажирского транспорта из-за асфальтирования ул. Железнодорожной в районе перекрестка с ул. Уманской 3-4 августа вносятся временные изменения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГП «Столичный транспорт и связь», движение троллейбусов маршрута №31 организуется от ул. Гурского по просп. Дзержинского до ОП «Прилукская» в обоих направлениях с разворотом на пересечении просп. Дзержинского с просп. Жукова.

Движение троллейбусов №47 организуется со стороны ДС «Малиновка-4» по просп. Любимова, Газеты «Правда», ул. Голубева, просп. Дзержинского, Жукова, Пушкина, со стороны просп. Пушкина – без изменений.

Работа троллейбусного маршрута №64 отменяется, организуется работа временного автобусного маршрута №964 «ДС Малиновка-4 - ДС Лермонтова» по трассе и расписанию движения троллейбуса №64.