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ЭКОНОМИКА РБ


НА БАЗЕ ГП «АКАДЕМФАРМ» НАЧИНАЕТСЯ ПЕРВЫЙ ЭТАП СТРОИТЕЛЬСТВА НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
17:36 31.07.2019

На базе государственного предприятия «Академфарм» НАН Беларуси 31 июля начался первый этап строительства Научно-технологического центра имени Юсуфа Хамида, создаваемого на базе РПУП «Академфарм».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальной академии наук Беларуси, планируется, что Центр имени Юсуфа Хамида станет крупным научно-техническим центром, где производство новейших лекарственных средств будет осуществляться по полному циклу – от научной идеи – до производства.

С 28 июля по 2 августа в НАН Беларуси находится делегация индийской фармацевтической компании CIPLA Limited во главе с Юсуфом Хамидом. Цель визита – обсуждение перспективных механизмов расширения взаимодействия между НАН Беларуси и организациями Индии, проведение переговоров с руководством НАН Беларуси, обсуждение концепции Научно-технологического центра имени Ю. Хамида, создаваемого на базе ГП «Академфарм», а также выступление с лекцией перед молодыми учеными – медиками.

Юсуф Хваджа Хамид является одним из ведущих индийских ученых и председателем правления компании Cipla. Хамид защищал докторскую по химии в Кембридже. За пределами Индии Хамид в первую очередь известен тем, что стремится обеспечить препаратами для борьбы со СПИДом и другими тяжелыми заболеваниями пациентов в беднейших странах мира. 16 ноября 2017 года во время сессии Общего собрания Национальной академии наук Юсуф Хамид единогласно избран почетным членом НАН Беларуси.

Индийская транснациональная компания Cipla Limited, основанная в 1935 году, осуществляет разработку, химический синтез и производство более 1500 наименований готовых лекарственных средств в различных формах. Cipla Limited производит противоопухолевые, бронхолитические средства, кортикостероиды, иммунодепрессанты, химиотерапевтические, антиретровирусные средства, антибиотики, антидепрессанты и др. Cipla Limited присутствует в 150 странах мира. Компания расширяет сферу своего влияния в мире созданием новых более эффективных лекарственных средств и совершенствованием способов их доставки в организм.
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