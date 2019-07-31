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ЭКОНОМИКА РБ
ПЕРЕВОЗЧИКИ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ ДОНАЧИСЛИЛИ В БЮДЖЕТ ПОЧТИ 3 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ ЕДИНОГО НАЛОГА
17:28 31.07.2019
За 6 месяцев 2019 года в Гродненской области в отношении субъектов хозяйствования и граждан, осуществляющих деятельность в сфере перевозок пассажиров автомобилями такси, выявлено 64 нарушения, доначислено 2,8 тыс. руб. единого налога.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Гродненской области, к административной ответственности привлечен 41 нарушитель с наложение штрафов в сумме 2,4 тыс. руб.
В том числе пресечена деятельность 25 граждан, осуществляющих деятельность без государственной регистрации в качестве субъекта хозяйствования и уплаты налогов, из них 13 фактов нелегального извоза выявлено в областном центре.
«Нелегальные перевозчики не несут ответственность за некачественно оказанную услугу, не имеют специальную страховку жизни и здоровья пассажира, не проходят предрейсовый осмотр, зачастую работают без техосмотра.
В связи с вышеизложенным, призываем граждан при вызове такси пользоваться только “проверенными” операторами и перевозчиками.
При наличии фактов осуществления деятельности такси с нарушением действующего законодательства, а именно – осуществление гражданами деятельности без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, отсутствии кассового и терминального оборудования, не оприходование наличных денежных средств по кассовому аппарату, не выдача кассового чека, Вы можете сообщить в инспекцию МНС по Гродненской области по адресу: г. Гродно, ул. Дубко, д. 19, эл. почта: или на Контакт-центр налоговых органов по телефону 189 (стационарная сеть); (017) 229 7979, с подробным описанием совершаемого перевозчиком нарушения (дата и время перевозки, суть совершенного нарушения, обстоятельства его совершения, данные о свидетелях (при их наличии), номера их мобильных телефонов, и т.д.)», – сообщили в ИМНС по Гродненской области.
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