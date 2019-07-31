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ЭКОНОМИКА РБ


СЕРВИС FASTTRACK СТАЛ ДОСТУПЕН В НАЦИОНАЛЬНОМ АЭРОПОРТУ МИНСК
17:15 31.07.2019

Национальный аэропорт Минск с 1 августа запускает новую услугу для пассажиров международных рейсов – FastTrack.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе РУП «Национальный аэропорт «Минск», сервис позволит авиапассажирам после регистрации на рейс пройти предполетный досмотр в приоритетном порядке через отдельный пункт досмотра.

Сервис будет полезным для опаздывающих авиапассажиров, а также для путешественников, которые предпочитают экономить и планировать свое время.

Стоимость услуги составляет 20 рублей.

В течение августа FastTrack будет работать в тестовом режиме.

Чтобы воспользоваться услугой FastTrack, пассажир должен быть зарегистрирован на рейс, а также иметь при себе распечатанный посадочный талон и бумажный чек об оплате данной услуги. При наличии этих документов пассажиры международных рейсов могут проследовать пункт досмотра А для прохождения предполетного досмотра.

Детям до 3 лет услуга предоставляется бесплатно.

Оплатить услугу можно через систему «Расчет» (ЕРИП) или в инфокиоске, установленном при входе в пункт досмотра А.

Оплата через систему «Расчет» (ЕРИП): зайти в систему «Расчет» (ЕРИП); выбрать «прочие платежи»; выбрать «Национальный аэропорт Минск»; выбрать FastTrack; ввести № авиабилета или № брони; оплатить услугу; распечатать чек об оплате; в пункте досмотра А Национального аэропорта Минск предоставить распечатаны посадочный талон и чек об оплате.

Оплата в инфокиоске возле пункта досмотра А: на главном экране выбрать вкладку «Популярные платежи»; выбрать способ оплаты (оплата картой или оплата наличными); в списке платежей выбрать FastTrack; ввести № авиабилета или № брони; оплатить услугу; забрать чек с подтверждением оплаты; пройти в пункт досмотра А.

После оплаты (независимо от способа) деньги возврату не подлежат.
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