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ЭКОНОМИКА РБ


МОГИЛЕВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО НАДЗОРУ ЗА РАЦИОНАЛЬНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЭР ПРОВЕДЕТ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО НОРМИРОВАНИЮ РАСХОДА ТЭР НА 2020 ГОД
17:02 31.07.2019

Могилевское областное управление по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов Департамента по энергоэффективности с 1 августа по 30 сентября проведет бесплатные индивидуальные консультации по вопросам осуществления административной процедуры «Установление норм расхода топливно-энергетических ресурсов» на 2020 год для юридических лиц Могилевской области с годовым потреблением ТЭР от 100 до 1500 тонн условного топлива.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Департаменте по энергоэффективности, на часовых занятиях будут рассмотрены вопросы соблюдения законодательства при нормировании и пересмотре норм расхода ТЭР. С учетом часто встречающихся ошибок при подготовке документов будет проработан вопрос формирования пакета документов согласно п. 2.22 Единого перечня административных процедур. В электронном виде в качестве методического пособия будут предоставлены необходимые информационные и справочные материалы.

Предварительная запись заинтересованных лиц осуществляется по телефону (+375 222) 60-02-74. Количество слушателей ограничено – ежедневно не более 4 человек. Время проведения – с 12.00 до 13.00 в рабочие дни (Могилев, ул. Первомайская, 71, каб. 439 и 445).

До осуществления процедуры нормирования ТЭР на следующий год управление по надзору за рациональным использованием ТЭР в сотрудничестве с районными и городскими исполнительными комитетами и юридическими лицами Могилевской области планирует проводить традиционные консультативно-обучающие семинары по вопросам нормирования топливно-энергетических ресурсов на 2020 год.

Так, например, 12 августа по просьбе главного врача учреждения здравоохранения «Могилевская центральная поликлиника» запланировано проведение обучающего семинара для организаций здравоохранения, подведомственным центральной поликлинике, по вопросам формирования норм расхода топливно-энергетических ресурсов и заполнению ведомственной отчетности «Сведения о нормах расхода ТЭР на производство продукции (работ, услуг)».
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