За январь-июнь 2019 года в бюджет Могилевской области поступило 604,1 млн руб.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Могилевской области, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы бюджета увеличились на 6,8%, или на 38,4 млн руб. в фактическом исчислении.

Наибольшие суммы в доходах бюджета составляют поступления подоходного налога – 223,3 млн руб. (37%), налога на добавленную стоимость – 92,6 млн руб. (15,3%), налога на прибыль – 43,7 млн руб. (7,2%), акцизов – 44, млн руб. (7,3%).

В десятку лидеров в формировании бюджета Могилевской области вошли: РУП «Могилевэнерго», ОАО «Климовичский ликеро-водочный завод», ЗАО «Бобруйский бровар», Могилевский филиал РУП «Белтелеком», Государственное предприятие «Управляющая компания холдинга «БЦК», ОАО «Могилевский завод лифтового машиностроения», филиал ООО «Евроторг» в Могилеве, ООО «Кронохем», РУП «Белоруснефть-Могилевоблнефтепродукт», РУП «Могилевоблгаз». Удельный вес их платежей составил 21,2% общих поступлений в бюджет области.