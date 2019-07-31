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ЭКОНОМИКА РБ


МИНФИН БЕЛАРУСИ СЧИТАЕТ УСПЕШНЫМИ ПАРАМЕТРЫ НОВОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ГОСОБЛИГАЦИЙ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ РОССИИ
16:50 31.07.2019

В рамках размещения государственных облигаций Беларуси на финансовом рынке России 30 июля состоялось формирование книги заявок на приобретение двух выпусков облигаций (серий 03 и 04) общим объемом 10 млрд росс. рублей на срок 3 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве финансов, 4 июля 2019 г. зарегистрирован проспект эмиссии ценных бумаг Беларуси на общую сумму 30 млрд росс. рублей, включающий 5 выпусков облигаций серий 03-07, в том числе 2 выпуска сроком 3 года на общую сумму 10 млрд росс. рублей и 3 выпуска сроком 5 лет на общую сумму 20 млрд росс. рублей.

Банками-организаторами эмиссии выступают «Газпромбанк» (Акционерное общество), Публичное акционерное общество «Совкомбанк», Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие», соорганизатором Евразийский банк развития.

Совокупный спрос на облигации превысил 45 млрд росс. рублей. В книгу поступило более 60 заявок со стороны институциональных инвесторов, включая российские банки, управляющие и инвестиционные компании. В сделке также приняли участие нерезиденты России – подано заявок на сумму более 2,5 млрд росс. руб., отмечен существенный спрос со стороны физических лиц – более 1,5 млрд росс. рублей.

При первоначальном ориентире в 9,1-9,35% годовых в ходе торгов ставка купона установлена на уровне 8,65% годовых.

Техническое размещение облигаций состоится 7 августа 2019 г.

По сравнению с дебютным выпуском облигаций Беларуси 2010 года (7 млрд росс. рублей под ставку 8,7% годовых на срок 2 года), параметры текущего размещения (10 млрд росс. рублей под ставку 8,65% годовых на срок 3 года) Министерство финансов оценивает как успешные.

«Данным размещением установлен рыночный ориентир в российских рублях как для последующих эмиссий на российском рынке ценных бумаг как суверена, так и для корпоративных белорусских эмитентов», – отметили в Минфине.

Сроки эмиссии новых выпусков облигаций на сумму 20 млрд росс. рублей в рамках «программы» эмиссии Министерство финансов определит исходя из потребностей бюджета и рыночной конъюнктуры.
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