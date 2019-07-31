В I полугодии 2019 г. налоговыми органами обеспечено поступление 13020,2 млн руб. в доход консолидированного бюджета, что составляет 100,7% плановых назначений текущего периода, в том числе в республиканский бюджет – 5677,2 млн руб. (99,4%), в местные бюджеты – 7343 млн руб. (101,6%).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве по налогам и сборам, темп роста доходов консолидированного бюджета составил 102% к уровню первого полугодия 2018 г. в сопоставимых ценах, в том числе республиканского бюджета – 102,1%, местных бюджетов – 101,9%.

В разрезе доходных источников поступление платежей характеризуется следующими показателями:

налог на добавленную стоимость (НДС) – в бюджет поступило 3336,1 млн руб. В структуре доходов консолидированного бюджета поступления НДС занимают 25,6%;

подоходный налог – 2873,8 млн руб., план выполнен на 100,9%, поступления превысили уровень соответствующего периода прошлого года на 7,7%, удельный вес составил 22,1%;

налог на прибыль – 1393,2 млн руб., план выполнен на 101,4%, поступления увеличены на 11,9%, удельный вес – 10,7%;

акцизы – 1267,1 млн руб., план выполнен на 100,7%, удельный вес – 9,7%;

дивиденды по акциям и доходы от других форм участия в капитале – 1178,7 млн руб., план выполнен на 104%, поступления увеличены на 19,3%, удельный вес – 9,1%;

налог на недвижимость – 526,5 млн руб., план выполнен на 102,4%, удельный вес – 4%;

налог за добычу (изъятие) природных ресурсов – 410,3 млн руб., план выполнен на 106,4%, поступления превысили уровень прошлого года на 25%, удельный вес – 3,2%;

налог при упрощенной системе налогообложения – 317,8 млн руб., план выполнен на 100,2%, поступления увеличены на 14,8%, удельный вес – 2,4%;

земельный налог – 260,2 млн руб., план выполнен на 100,6%, удельный вес – 2%;

налог на доходы – 168,4 млн руб., план выполнен на 100,9%, удельный вес – 1,3%;

экологический налог – 69,2 млн руб., план выполнен на 107%, удельный вес – 0,5%;

единый налог для производителей сельскохозяйственной продукции – 54,9 млн руб., план выполнен на 100,4%, удельный вес – 0,4%;

единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц (единый налог) – 50,8 млн руб., план выполнен на 100,6%, удельный вес – 0,4%;

налог на игорный бизнес – 23,2 млн руб., план выполнен на 100,4%, поступления снижены на 7,3%, удельный вес – 0,2%.

В структуре поступлений, контролируемых налоговыми органами, 94,8% составляют платежи организаций. Данной категорией плательщиков в бюджет уплачено 12342,3 млн руб., что в сопоставимых ценах выше уровня I полугодия 2018 г. на 2%.

Организациями государственного сектора экономики в бюджет уплачено 6135,8 млн руб., или 47,1% в общей сумме поступлений, контролируемых налоговыми органами, негосударственного сектора экономики – 6206,5 млн руб., или 47,7%.

В сопоставимых ценах поступления организаций государственного сектора превысили уровень соответствующего периода 2018 года на 1,5%, негосударственного сектора – на 2,5%.

Наибольший объем поступлений в бюджет от организаций негосударственного сектора обеспечивают коммерческие структуры различных организационно-правовых форм – 42,8%. Доля их участия в формировании бюджета к уровню I полугодия 2018 г. увеличилась на 0,2 процентного пункта. Данной категорией плательщиков в бюджет уплачено 5569,8 млн руб., что в сопоставимых ценах на 2,5% больше соответствующего периода прошлого года.

Удельный вес поступлений от иностранных организаций в доходах бюджета составил 0,9% и не превысил уровень 1 июля 2018 г. В сопоставимых ценах их платежи увеличились на 5,7% и составили 123,3 млн руб.

Доля платежей от организаций финансового сектора экономики (банков и страховых организаций) составила 3,5%. От данной категории плательщиков в бюджет поступило 461,2 млн руб., что в сопоставимых ценах выше уровня I полугодия 2018 г. на 1,1%. При этом поступления платежей от страховых организаций увеличены на 25,7%.

От индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц в бюджет поступило 677,9 млн руб., что в сопоставимых ценах на 2,7% больше, чем в I полугодии 2018 г. Удельный вес их платежей в общей сумме доходов составил 5,2%.