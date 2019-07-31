В латвийском пункте пропуска «Патерниеки» (с белорусской стороны – «Григоровщина») продолжаются работы по ремонту дорожного покрытия.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном пограничном комитете, в связи с этим на территории погранперехода организовано реверсивное движение всех видов транспорта по одной полосе в каждом направлении.

За обстановкой перед пунктами пропуска можно следить на информационном портале Госпогранкомитета.

В «Григоровщине» функционирует система электронной очереди, с помощью которой можно забронировать время въезда в пункт пропуска.