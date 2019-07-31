|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|31.07.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В ЛАТВИЙСКОМ ПУНКТЕ ПРОПУСКА «ПАТЕРНИЕКИ» ОРГАНИЗОВАНО РЕВЕРСИВНОЕ ДВИЖЕНИЕ ВСЕХ ВИДОВ ТРАНСПОРТА ИЗ-ЗА РЕМОНТА ДОРОГИ – ГПК БЕЛАРУСИ
15:58 31.07.2019
В латвийском пункте пропуска «Патерниеки» (с белорусской стороны – «Григоровщина») продолжаются работы по ремонту дорожного покрытия.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном пограничном комитете, в связи с этим на территории погранперехода организовано реверсивное движение всех видов транспорта по одной полосе в каждом направлении.
За обстановкой перед пунктами пропуска можно следить на информационном портале Госпогранкомитета.
В «Григоровщине» функционирует система электронной очереди, с помощью которой можно забронировать время въезда в пункт пропуска.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 01.08.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 31.07.2019
Курсы в банках
на 31.07.2019
Конвертация в банках
на 31.07.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте