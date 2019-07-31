|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|31.07.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ДВЕНАДЦАТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ ВНЕСЛИ В БЮДЖЕТ ПОЧТИ 759 МЛН РУБЛЕЙ
15:19 31.07.2019
В Гродненской области 12 бюджетообразующих организаций в январе-июне 2019 года уплатили в бюджет 758,5 млн руб., или 58,8% доходов консолидированного бюджета (за январь-июнь 2018 года – 54,3%).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Гродненской области, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступления в сопоставимых ценах увеличились на 111,2 млн руб.
В структуре уплаченных платежей данными плательщиками значительную долю занимают акцизы – 54,9% (416,1 млн руб.) и налог на добавленную стоимость – 21,2% (161,1 млн руб.).
Из числа бюджетообразующих организаций наибольшие суммы поступлений сложились от ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман», ГРУПЭ «Гродноэнерго», ОАО «Гродненский ликеро-водочный завод» и ОАО «Лидское пиво».
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 01.08.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 31.07.2019
Курсы в банках
на 31.07.2019
Конвертация в банках
на 31.07.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте