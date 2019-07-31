В Гродненской области 12 бюджетообразующих организаций в январе-июне 2019 года уплатили в бюджет 758,5 млн руб., или 58,8% доходов консолидированного бюджета (за январь-июнь 2018 года – 54,3%).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Гродненской области, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступления в сопоставимых ценах увеличились на 111,2 млн руб.

В структуре уплаченных платежей данными плательщиками значительную долю занимают акцизы – 54,9% (416,1 млн руб.) и налог на добавленную стоимость – 21,2% (161,1 млн руб.).

Из числа бюджетообразующих организаций наибольшие суммы поступлений сложились от ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман», ГРУПЭ «Гродноэнерго», ОАО «Гродненский ликеро-водочный завод» и ОАО «Лидское пиво».