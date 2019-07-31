Медали различного достоинства на 51-й Международной химической олимпиаде завоевали лицеисты БГУ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БГУ, серебряной медали удостоен Евгений Малич, а бронзовой – Олег Коротков. Итоги состязания подведены 30 июля в Париже (Франция).

Отметим, копилку национальной сборной также пополнили Максим Сысоенков (Гимназия №50, Минск) и Иван Мамчиц (Гимназия №10, Молодечно). Школьники завоевали «серебро» и «бронзу» соответственно.

Руководителями белорусской команды выступили сотрудники химического факультета БГУ заведующий кафедрой общей химии и методики преподавания химии Виктор Хвалюк и старший преподаватель кафедры органической химии Денис Шклярук.

Всего в 51-й Международной химической олимпиаде приняли участие около 300 учащихся из 80 стран. Состязание является ежегодным и состоит из двух туров – теоретического и практического. Оба длятся около 5 часов и проводятся в разные дни.

Впервые Международную химическую олимпиаду провели в 1968 году в Праге (Чехия). Направлена она на популяризацию химической науки и повышение интереса к ней школьников.