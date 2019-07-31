За январь-июнь 2019 года от крестьянских (фермерских) хозяйств в бюджет Гродненской области поступило 1713,8 тыс. руб., что составляет 0,13% в доходах консолидированного бюджета области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Гродненской области, по отношению к аналогичному периоду прошлого года платежи от фермерских хозяйств в сопоставимых ценах увеличились в 1,9 раза или на 796,9 тыс. руб.

В структуре уплаченных платежей в бюджет от крестьянских (фермерских) хозяйств наибольший удельный вес занимает подоходный налог с физических лиц (38,5%), единый налог для производителей сельскохозяйственной продукции (14,6%) и налог при упрощенной системе налогообложения (8,2%).

В расчете на одно фермерское хозяйство за январь-июнь 2019 года уплачено 4,2 тыс. руб., за аналогичный период прошлого года – 2,1 тыс. руб.

По состоянию на 1 июля 2019 года на учете в налоговых инспекциях Гродненской области состояло 408 крестьянских (фермерских) хозяйств и по сравнению с 1 июля 2018 года их количество не изменилось. Наибольшее количество таких хозяйств числится в Гродненском районе – 58, Лидском – 54, Ивьевском – 51, Сморгонском – 32, Новогрудском – 31, Ошмянском – 26.

В соответствии со статьей 384 Налогового кодекса крестьянские (фермерские) хозяйства в течение трех лет со дня их государственной регистрации в части деятельности по производству продукции растениеводства (кроме цветов и декоративных растений), животноводства (кроме пушного звероводства), рыбоводства и пчеловодства освобождаются от налогов, сборов (пошлин), установленных данным Кодексом.