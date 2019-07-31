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ЭКОНОМИКА РБ
ФЕРМЕРСКИЕ ХОЗЯЙСТВА ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ УВЕЛИЧИЛИ ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ ПОЧТИ В 2 РАЗА
14:38 31.07.2019
За январь-июнь 2019 года от крестьянских (фермерских) хозяйств в бюджет Гродненской области поступило 1713,8 тыс. руб., что составляет 0,13% в доходах консолидированного бюджета области.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Гродненской области, по отношению к аналогичному периоду прошлого года платежи от фермерских хозяйств в сопоставимых ценах увеличились в 1,9 раза или на 796,9 тыс. руб.
В структуре уплаченных платежей в бюджет от крестьянских (фермерских) хозяйств наибольший удельный вес занимает подоходный налог с физических лиц (38,5%), единый налог для производителей сельскохозяйственной продукции (14,6%) и налог при упрощенной системе налогообложения (8,2%).
В расчете на одно фермерское хозяйство за январь-июнь 2019 года уплачено 4,2 тыс. руб., за аналогичный период прошлого года – 2,1 тыс. руб.
По состоянию на 1 июля 2019 года на учете в налоговых инспекциях Гродненской области состояло 408 крестьянских (фермерских) хозяйств и по сравнению с 1 июля 2018 года их количество не изменилось. Наибольшее количество таких хозяйств числится в Гродненском районе – 58, Лидском – 54, Ивьевском – 51, Сморгонском – 32, Новогрудском – 31, Ошмянском – 26.
В соответствии со статьей 384 Налогового кодекса крестьянские (фермерские) хозяйства в течение трех лет со дня их государственной регистрации в части деятельности по производству продукции растениеводства (кроме цветов и декоративных растений), животноводства (кроме пушного звероводства), рыбоводства и пчеловодства освобождаются от налогов, сборов (пошлин), установленных данным Кодексом.
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