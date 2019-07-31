В пером полугодии 2019 года организации концерна «Беллесбумпром» экспортировали на рынок Узбекистана продукции на 3,9 млн долларов США, что на 48,6% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, экспорт за весь 2018 год составлял 3,8 млн долларов США. Поставки начали расти со второго полугодия и продолжили рост в текущем году.

Наибольший удельный вес в товарной структуре экспорта в эту страну составили бумага и картон. В основной массе это продукция РУП «Завод газетной бумаги» (Шклов). Ранее поставок газетной бумаги в Узбекистан не было, для предприятия это новый и перспективный рынок.

Экспортируются в Узбекистан также древесностружечные и древесноволокнистые плиты, продукты лесохимии и прочее.

Сегодня предприятия продолжают активную работу по наращиванию поставок продукции на рынок Узбекистана.

«Представители концерна «Беллесбумпром» и руководители предприятий в рамках I Форума регионов Беларуси и Узбекистана провели ряд встреч и деловых переговоров с делегациями из разных регионов Узбекистана, результатом которых должны стать новые соглашения о сотрудничестве», – отметили в концерне.