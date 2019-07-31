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ЭКОНОМИКА РБ


МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ УВЕЛИЧИЛ ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ НА 23%
13:27 31.07.2019

За январь-июнь 2019 года субъекты малого и среднего бизнеса Могилевской области уплатили в бюджет 217 млн рублей, или 35,9% от общих поступлений.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Могилевской области, по сравнению с прошлым годом поступления в бюджет увеличились на 23%, или на 40,6 млн рублей в фактическом исчислении.

Рост поступлений от организаций составил 25%, или 38,3 млн рублей, от индивидуальных предпринимателей – 9,8%, или 2,3 млн рублей.

На 1 июля 2019 года в Могилевской области количество субъектов малого и среднего предпринимательства составляет 32,5 тыс. плательщиков, в том числе 24,1 тыс. индивидуальных предпринимателей и 8,4 тыс. юридических лиц.
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