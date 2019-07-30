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ЭКОНОМИКА РБ
ТЕЛЕКОМ-ОПЕРАТОР LIFE:) ПРЕДСТАВИЛ НОВЫЙ ТАРИФ «СТОО»
12:12 31.07.2019
Телеком-оператор Life:) представил новый тариф «Стоо»: 100 ГБ и 100 минут во все сети, после которых еще и безлимит звонков внутри сети.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, при подключении на этот тариф сейчас действует скидка. Абонплата в первый месяц вдвое меньше – 50 руб./мес вместо 10. Скидка действует только при подключении новой SIM-карты.
Если на тарифе «Стоо» понадобится еще больше минут, всегда можно подключить дополнительный пакет от 0,38 руб.
Кроме этого, «Безлимит ГБ» стал дешевле: 9,9 руб./мес вместо прежних 13,9.
Первые 30 ГБ доступны без ограничений скорости, дальше ― до 1 Мбит/с. Такая скорость позволяет комфортно серфить в интернете, слушать музыку, смотреть фильмы онлайн, размещать посты в соцсетях и т.д.
«Безлимит ГБ» доступен как для новых абонентов, так и для существующих.
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