Юбилейная XX Республиканская универсальная выставка-ярмарка «Еврорегион «Неман-2019» пройдет 1-14 сентября в Гродно.

Как сообщает сайт СЭЗ «Гродноинвест», на выставке будет представлена коллективная экспозиция свободной экономической зоны «Гродноинвест» и ее резидентов. Ведущие предприятия региона представят свой промышленный потенциал и инновационные решения производства.

Ежегодная выставка-ярмарка «Еврорегион «Неман» – это наиболее значимое международное мероприятие Гродненской области, целью которого является активизация сотрудничества между регионами Беларуси, России, Польши, Литвы, демонстрация продукции и заключение торгово-экономических договоров.