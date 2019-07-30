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ЭКОНОМИКА РБ


РЕСПУБЛИКАНСКАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА «ЕВРОРЕГИОН «НЕМАН-2019» ПРОЙДЕТ 1-14 СЕНТЯБРЯ В ГРОДНО
11:24 31.07.2019

Юбилейная XX Республиканская универсальная выставка-ярмарка «Еврорегион «Неман-2019» пройдет 1-14 сентября в Гродно.

Как сообщает сайт СЭЗ «Гродноинвест», на выставке будет представлена коллективная экспозиция свободной экономической зоны «Гродноинвест» и ее резидентов. Ведущие предприятия региона представят свой промышленный потенциал и инновационные решения производства.

Ежегодная выставка-ярмарка «Еврорегион «Неман» – это наиболее значимое международное мероприятие Гродненской области, целью которого является активизация сотрудничества между регионами Беларуси, России, Польши, Литвы, демонстрация продукции и заключение торгово-экономических договоров.
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