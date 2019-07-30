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ЭКОНОМИКА РБ
ВНЕШНИЙ ГОСДОЛГ БЕЛАРУСИ СНИЗИЛСЯ С НАЧАЛА ГОДА НА 1,2%, ВНУТРЕННИЙ – ВЫРОС НА 1,2%
10:53 31.07.2019
Государственный долг Беларуси на 1 июля 2019 года составил 43,1 млрд. рублей и уменьшился по сравнению с началом 2019 года на 2,3 млрд. рублей, или на 5,0%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, внешний государственный долг по состоянию на 1 июля 2019 года составил 16,7 млрд. долларов США, снизившись с начала года на 0,2 млрд. долларов США (с учетом курсовых разниц), или на 1,2%.
В январе-июне 2019 года привлечены внешние государственные займы на сумму 486,4 млн. долларов США: 398,0 млн. долларов США – правительства и банков Российской Федерации; 50,3 млн. долларов США – МБРР; 22,3 млн. долларов США – Экспортно-импортного банка Китая; 15,8 млн. долларов США – ЕБРР и СИБ.
Погашение внешнего государственного долга в январе-июне 2019 года составило 773,7 млн. долларов США: 311,9 млн. долларов США – правительство РФ; 247,2 млн. долларов США – банки Китая; 176,5 млн. долларов США – ЕФСР; 36,6 млн. долларов США – МБРР; 0,8 млн. долларов США – ЕБРР и СИБ; 0,7 млн. долларов США – Товарно-кредитная корпорация США.
Внутренний государственный долг по состоянию на 1 июля 2019 года составил 9,0 млрд. рублей, увеличившись с начала года на 0,1 млрд. рублей (с учетом курсовых разниц), или на 1,2%.
За январь-июнь 2019 года размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 527,9 млн. долларов США. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 160,3 млн. долларов США и 227,2 млн. рублей.
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