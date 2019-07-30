Коллегия Комитета государственного контроля Гродненской области рассмотрела результаты контроля за работой государственных лесохозяйственных учреждений региона.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, в Гродненской области на реализацию мероприятий Государственной программы «Белорусский лес» на 2016-2020 годы в 2018 году выделено бюджетных ассигнований в сумме 20 144,4 тыс. руб., которые были освоены в полном объеме. Основные мероприятия программы, доведенные Гродненской области, в 2018 году выполнены.

Однако в ходе проверки установлено, что руководством Гродненского государственного производственного лесохозяйственного объединения (ПЛХО), руководителями лесохозяйственных учреждений приняты недостаточные меры по обеспечению целевого и эффективного использования выделенных бюджетных средств, государственного имущества, не задействованы имеющиеся резервы повышения эффективности лесохозяйственной деятельности, допускаются нарушения законодательства при ее осуществлении. В целом, государственными контролерами установлены факты нецелевого использования бюджетных средств на сумму 72,8 тыс. руб.

Не в полной мере со стороны Гродненского ПЛХО контролируются, а лесхозами надлежаще исполняются договорные обязательства на поставку древесины. Выявлены факты реализации древесины по биржевым договорам без соблюдения условий предварительной оплаты. Так, ГЛХУ «Сморгонский опытный лесхоз» в нарушение условий биржевых договоров производило отгрузку в адрес частного предприятия товара (пиловочное бревно сосны) без 100% предварительной оплаты (с учетом транспортировки сумма составила 45,5 тыс. рублей). По указанному факту в отношении главного инженера лесхоза возбуждено уголовное дело.

Ненадлежащее ведение бухгалтерского учета в лесохозяйственных учреждениях привело к неправильному исчислению налогов подлежащих к уплате. В частности, в 2018 году ГЛХУ «Сморгонский опытный лесхоз» в затраты на производство продукции необоснованно включены амортизационные отчисления по объектам основных средств, находящихся в простое более трех месяцев, в размере 18 тыс. рублей, что привело к недоплате налога на прибыль.

В ряде лесхозов выявлены объекты основных средств, которые длительное время не числятся на счетах бухгалтерского учета: линии электрических передач, линии связи, канализационные и водопроводные линии, дороги.

В лесхозах области не ведется работа по понуждению выполнения покупателями условий заключенных прямых биржевых договоров в части выборки древесины, что приводит к росту ее остатков на складах. Например, ГЛХУ «Дятловский лесхоз» заключило договор с ООО "Фортум-Бел" на поставку 5 тыс. куб. м. дров, однако на момент истечения договора было отгружено только 43% продукции.

Не в полной мере используется потенциал выделенных делянок под рубку, допускаются факты нерационального использования лесного фонда, формального освидетельствования лесосек, нарушения правил отпуска древесины на корню и ее заготовки, необеспечения контроля за оформлением документов на реализацию древесины.

По итогам контрольно-аналитических мероприятий привлечено к административной ответственности 80 человек на общую сумму 10,16 тыс. руб., на субъекты хозяйствования наложены административные взыскания в виде штрафов на сумму 9,79 тыс. руб.

Постановление коллегии для принятия мер реагирования направлено в Гродненский облисполком, Гродненское производственное лесохозяйственное учреждение, лесхозам, внесен ряд предложений в Министерство лесного хозяйства.