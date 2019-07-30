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ЭКОНОМИКА РБ


В МИНСКЕ СТАРТОВАЛА КОНФЕРЕНЦИЯ В СФЕРЕ ТЕЛЕМАТИКИ И ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ
09:24 31.07.2019

В Минске стартовала самая масштабная в мире конференция в сфере телематики и Интернета вещей TelematiX.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Парке высоких технологий, мероприятие в лице резидента ПВТ белорусского разработчика Gurtam ежегодно задает тренды в развитии индустрии и анонсирует технологии, создающие "умный" мир. Посетить событие приехали рекордные 600 экспертов из 130 стран.

TelematiX ежегодно становится площадкой, где эксперты со всего мира делятся новыми технологиями и проектами, реализованными благодаря белорусскому IoT-решению Wialon. На конференции представлены наработки, которые меняют целые индустрии.

Так, разработчики систем для умных домов переносят свой опыт на заводы, больницы, электростанции и склады, делая возможным умное производство, здравоохранение, энергетику.

Разработчики каршеринговых сервисов объединяются с поставщиками решений для умного общественного транспорта, чтобы разгрузить города.

Создатели решений для персонального мониторинга сотрудничают с разработчиками систем безопасности, чтобы предупреждать жителей об опасности в горячих точках.

Провайдеры связи расширяют свое присутствие в отдаленных регионах. Там, где раньше бизнесы были полностью отрезаны от мира, сейчас создаются целые умные производства и подключенные транспортные сети на базе спутниковой связи.

В рамках конференции проходит выставка специализированного оборудования, где свои разработки представляют более 30 компаний-производителей из Европы, России и Азии. Это видеорегистраторы с искусственным интеллектом, которые анализируют дорожную обстановку вместо водителя и сообщают об угрозе аварий; самый маленький маячок для защиты от угона транспорта; электросамокаты, оборудованные новейшими системами слежения.

Gurtam — белорусская IT-компания, резидент Парка высоких технологий, мировой лидер в разработке программного обеспечения для IoT, GPS мониторинга и управления автопарком. Известна во всем мире собственной системой спутникового мониторинга Wialon и платформой flespi для работы с большими массивами данных. Решения Gurtam используются на национальных рынках 130+ стран, в настоящее время компания отслеживает более 2 100 000 устройств по всему миру. Gurtam основана в 2002 году и имеет офисы в Минске, Дубае, Бостоне, Буэнос-Айресе и Москве. В 2019 вошла в ТОП-5 продуктовых компаний Беларуси (исследование от инвестфондов AVentures Capital, Aventis Capital и Capital Times)
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