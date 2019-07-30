В бюджет Минской области за январь-июнь 2019 года поступило 1842,9 млн рублей, в том числе в республиканский бюджет – 620,5 млн рублей, в местные бюджеты – 1222,4 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Минской области, в разрезе видов налогов наибольшие суммы поступили по подоходному налогу – 485,4 млн рублей, или 26,3% в доходах консолидированного бюджета, экологическому налогу (включая налог за добычу) – 404,7 млн рублей (22%), по налогу на прибыль – 260,8 млн рублей (14,2%), налогу на недвижимость – 97,7 млн рублей (5,3%), акцизам – 70,1 млн рублей (3,8%).

В формировании бюджета Минской области в 1 полугодии 2019 года участвовали более 876 тыс. плательщиков, в том числе 32,6 тыс. организаций, 40,3 тыс. индивидуальных предпринимателей и 803,6 тыс. физических лиц, уплачивающих имущественные платежи.

Значительный вклад в формирование бюджета области обеспечивает государственный сектор экономики. Более половины поступлений сформированы за счет платежей организаций государственной формы собственности – 51,8%. За январь-июнь 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года их платежи выросли на 46,6% в сопоставимых ценах, или на 303,4 млн рублей.

Доля платежей от негосударственного сектора экономики в общих налоговых поступлениях области составила 48,2%.

Данными плательщиками за январь-июнь текущего года уплачено в бюджет 888 млн рублей налогов и платежей, из них организациями – 780,1 млн рублей, или 42,3% в общих поступлениях, индивидуальными предпринимателями – 40,6 млн рублей, или 2,2%, физическими лицами – 67,3 млн рублей, или 3,7%.