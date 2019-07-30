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ЭКОНОМИКА РБ
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ МИНСКОГО ЗАВОДА ИГРИСТЫХ ВИН СОСТОИТСЯ 1 АВГУСТА
16:04 30.07.2019
Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Минский завод игристых вин» состоится 1 августа.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, на собрании будут обсуждаться изменения в устав ОАО «Минский завод игристых вин».
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