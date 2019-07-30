В Брестской области более половины плательщиков среди организаций занимают коммерческие структуры различных организационно-правовых форм (СОАО, СООО, ООО, ОДО, ЗАО, ЧУП и др.). Их численность на 1 июля составила 10074.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Брестской области, за первое полугодие коммерческими организациями уплачено в бюджет 236,4 млн руб. Платежи выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13,5% в сопоставимых ценах. Соответственно, увеличился и вклад данной группы плательщиков в формирование доходов бюджета с 26,6% до 30,3%.

Крупнейшими плательщиками в своей категории являются такие предприятия как СП «Санта Бремор» ООО, СП ОАО «Брестгазоаппарат», СП «Санта Импэкс Брест» ООО, филиал ООО «Евроторг» в Бресте, унитарное предприятие «Торговый дом «Лагуна». Их платежи в бюджет суммарно составили пятую часть от доходов коммерческих структур.