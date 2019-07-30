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ЭКОНОМИКА РБ
ПЛАТЕЖИ КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В БЮДЖЕТ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ ВЫРОСЛИ ПОЧТИ НА 14%
15:07 30.07.2019
В Брестской области более половины плательщиков среди организаций занимают коммерческие структуры различных организационно-правовых форм (СОАО, СООО, ООО, ОДО, ЗАО, ЧУП и др.). Их численность на 1 июля составила 10074.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Брестской области, за первое полугодие коммерческими организациями уплачено в бюджет 236,4 млн руб. Платежи выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13,5% в сопоставимых ценах. Соответственно, увеличился и вклад данной группы плательщиков в формирование доходов бюджета с 26,6% до 30,3%.
Крупнейшими плательщиками в своей категории являются такие предприятия как СП «Санта Бремор» ООО, СП ОАО «Брестгазоаппарат», СП «Санта Импэкс Брест» ООО, филиал ООО «Евроторг» в Бресте, унитарное предприятие «Торговый дом «Лагуна». Их платежи в бюджет суммарно составили пятую часть от доходов коммерческих структур.
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