|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|30.07.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В МОГИЛЕВЕ С 1 АВГУСТА БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ ВЫПЛАТА ЕДИНОВРЕМЕННОЙ МАТПОМОЩИ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ К УЧЕБНОМУ ГОДУ
14:38 30.07.2019
С 1 августа управлениями социальной защиты администраций Ленинского и Октябрьского районов Могилева из средств бюджета будет производиться выплата единовременной материальной помощи к учебному году семьям, воспитывающим троих и более детей.
Как сообщает сайт Могилевского облисполкома, размер матпомощи на каждого учащегося, обучающегося в учреждениях общего среднего и специального образования (на уровне общего среднего образования) составит 30% бюджета прожиточного минимума, действующего на 1 августа 2019 года.
Для решения вопроса о предоставлении единовременной материальной помощи к учебному году необходимо обратиться в учреждение образования по месту регистрации матери и представить следующие документы:
справка о месте жительства и составе семьи;
копии свидетельства о рождении всех несовершеннолетних детей (в случае различных фамилий у матери и детей - документы об изменении фамилии);
для опекунских семей - копия решения администрации района г. Могилева (райисполкома) о создании приемной семьи, передаче несовершеннолетних в приемную семью, установлении опеки над несовершеннолетним;
справка с места учебы;
копия удостоверения многодетной семьи;
выписка текущего счета (28 знаков), открытого в одном из филиалов учреждения ОАО «АСБ Беларусбанк» (счет должен быть открыт на имя родителя, от имени которого пишется заявление.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 31.07.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 30.07.2019
Курсы в банках
на 30.07.2019
Конвертация в банках
на 30.07.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте