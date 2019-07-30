С 1 августа управлениями социальной защиты администраций Ленинского и Октябрьского районов Могилева из средств бюджета будет производиться выплата единовременной материальной помощи к учебному году семьям, воспитывающим троих и более детей.

Как сообщает сайт Могилевского облисполкома, размер матпомощи на каждого учащегося, обучающегося в учреждениях общего среднего и специального образования (на уровне общего среднего образования) составит 30% бюджета прожиточного минимума, действующего на 1 августа 2019 года.

Для решения вопроса о предоставлении единовременной материальной помощи к учебному году необходимо обратиться в учреждение образования по месту регистрации матери и представить следующие документы:

справка о месте жительства и составе семьи;

копии свидетельства о рождении всех несовершеннолетних детей (в случае различных фамилий у матери и детей - документы об изменении фамилии);

для опекунских семей - копия решения администрации района г. Могилева (райисполкома) о создании приемной семьи, передаче несовершеннолетних в приемную семью, установлении опеки над несовершеннолетним;

справка с места учебы;

копия удостоверения многодетной семьи;

выписка текущего счета (28 знаков), открытого в одном из филиалов учреждения ОАО «АСБ Беларусбанк» (счет должен быть открыт на имя родителя, от имени которого пишется заявление.