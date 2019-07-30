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ЭКОНОМИКА РБ


ЛУКАШЕНКО НАДЕЕТСЯ, ЧТО БНБК БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЬ И ЭКСПОРТИРОВАТЬ КОНКУРЕНТОСПОСОБНУЮ НА МИРОВОМ РЫНКЕ ПРОДУКЦИЮ
14:29 30.07.2019

Александр Лукашенко 30 июля заслушал доклад о ходе реализации инвестиционного проекта "Организация высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла на 2016-2032 годы".

Он напомнил, что, когда принималось решение об образовании Белорусской национальной биотехнологической корпорации (БНБК), ставилась амбициозная цель создать предприятие завтрашнего дня.

"Его задача - производство и экспорт конкурентоспособной на мировом рынке продукции агропромышленного комплекса, что в результате позволит минимизировать импорт и максимально сократить количество посредников внутри страны. Кстати, специалисты меня информируют, что вроде бы этот процесс пошел", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Для реализации проекта привлечены кредитные средства Китая на довольно комфортных условиях, законтрактовано оборудование ведущих мировых брендов.

"Предполагается, что объекты будут вводиться в эксплуатацию поэтапно, как это практикуется во всем мире. И это обязательно надо делать. Нащупывая объемы сырья, которые мы можем закупить для этого предприятия (а это немалые объемы), и самое главное - реализация готового продукта. Поэтому наращивать производство надо постепенно, - констатировал Александр Лукашенко. - До полного завершения строительства действующие заводы уже будут выпускать продукцию и приносить прибыль".

Планируется, что в следующем году будет введен в эксплуатацию комплекс комбикормовых заводов и зернохранилище, а в 2021-м предприятие заработает по всей технологической цепочке.

"Практически БНБК - это начало развития в стране биотехнологической отрасли, что больше всего меня и привлекает, - подчеркнул Лукашенко. - Я уже говорил о высоких технологиях, и это не только IT-парк, не только космическая техника, которую мы научились производить, атомная электростанция, но и биотехнологии".

Он особо отметил важность и сложность проекта, поэтому, обращаясь к инициаторам, попросил детально и без прикрас доложить о ходе его реализации и возникших проблемах, а также о подготовке кадров в этой новой для страны биотехнологической отрасли.

Отдельно Лукашенко остановился на теме реализации готовой продукции.

"Это важнейший вопрос. Все мы найдем - и сырье, и объект построим, все сделаем. Но главный вопрос - это реализация готовой продукции как внутри страны (потому что у нас есть потребление и потребность в этой продукции), так и за ее пределами. Цена вопроса - эффективность нашего сельскохозяйственного производства и прежде всего животноводства", - подчеркнул он.
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