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ЭКОНОМИКА РБ


БГУ ПОДНЯЛСЯ НА 416 ПОЗИЦИЙ И ЗАНЯЛ 703 МЕСТО В РЕЙТИНГЕ WEBOMETRICS RANKING OF WORLD UNIVERSITIES
14:07 30.07.2019

Белорусский государственный университет поднялся на 416 позиций и занял 703 место в рейтинге Webometrics Ranking of World Universities (WRWU). Обновление данных рейтинга состоялось 29 июля. Согласно WRWU БГУ входит в десятку лучших университетов стран СНГ, опережает ряд европейских университетов, в том числе Вильнюсский университет (779) и Латвийский университет (1166).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БГУ, среди вузов Беларуси БГУ традиционно лидирует. Второе место занимает Белорусский национальный технический университет (2661), третья строчка у Гродненского государственного университета им. Я. Купалы (3373). БГУИР на 3804 месте, замкнул пятерку отечественных вузов Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины (3848).

Среди российских вузов первую позицию сохраняет Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (216). Санкт-Петербургский государственный университет на 463 месте, Новосибирский государственный университет – 526, НИУ «Высшая школа экономики» – 570 и Университет ИТМО – 686.

В тройку лучших вузов мира входят Гарвардский университет, Стэнфордский университет и Массачусетский технологический институт.

Вебометрический рейтинг составляется независимой испанской исследовательской лабораторией Laboratorio de Internet и ежегодно обновляется в январе и июле. В оценке деятельности университетов рассматривается присутствие вузов в сети Интернет и цитируемость публикаций ученых. При подсчете используются данные платных систем Ahrefs и Majestic; цитирование профилей ученых в Aкадемии Google; количество статей, входящих в 10% самых цитируемых в мире за 2013-2017 годы по данным Scopus.

Разработчики WRWU регулярно изменяют критерии и методики расчета. В результате происходит непредсказуемое и резкое изменение мест, занимаемых университетами. Так, в текущей версии рейтинга заменили Google на коммерческую систему Ahrefs.com. А в предыдущей редакции рейтинга авторы отказались учитывать публикации крупных международных коллабораций ученых, что существенно сказалось на позициях многих университетов.

Всего в Webometrics показаны позиции практически всех высших учебных заведений мира, которых насчитывается более 28600. По этой причине WRWU очень популярен. Но «большой тройкой» самых авторитетных мировых рейтингов признаны Шанхайский, QS и THE. Эти известные агентства оценивают деятельность первой тысячи вузов. К слову, в июньской версии QS БГУ занимает 351 позицию, что соответствует вхождению в 1,5% лучших университетов мира.
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