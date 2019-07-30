Компания Velcom | A1 объявляет о начале акции для новых абонентов тарифных планов линейки «A1 Бизнес Анлим»: теперь они смогут получить в два раза больше интернета на полной скорости за те же деньги.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, воспользоваться предложением могут все новые абоненты тарифных планов «Бизнес Анлим 1.0», «Бизнес Анлим 2.0», «Бизнес Анлим 3.0» или «Бизнес Анлим 4.0». Подключившись на выбранный тариф с 29 июля по 31 октября, клиенты смогут на три месяца бесплатно удвоить включенный в абонентскую плату объем трафика, предоставляемого без снижения скорости доступа. Вместо 2, 6, 16 и 30 ГБ клиенты получат 4, 12, 32 и 60 ГБ в месяц с момента подключения. По истечении акционного срока пакет «Удвоение интернет-трафика» будет автоматически продлеваться на следующий период до момента его отключения.

Линейка «A1 Бизнес Анлим» включает пять тарифных планов: «Бизнес Анлим 1.0», «Бизнес Анлим 2.0», «Бизнес Анлим 3.0», «Бизнес Анлим 4.0», а также «Бизнес Анлим VIP», отличающийся возможностью пользоваться интернет-трафиком без ограничений как по объему, так и по скорости. Остальные четыре тарифа предусматривают различные объемы включенного в абонентскую плату интернет-трафика на полной скорости на общую и корпоративную точки доступа (по 2, 6, 16 и 30 ГБ соответственно). После того, как этот лимит будет исчерпан, возможность пользоваться мобильным интернетом сохраняется без дополнительной платы за трафик – скорость соединения ограничится 512 Кбит/с на тарифных планах «Бизнес Анлим 1.0» и «Бизнес Анлим 2.0», 1 Мбит/с на тарифном плане «Бизнес Анлим 3.0» и 2 Mбит/с на тарифном плане «Бизнес Анлим 4.0».