Правительство определило экономические задачи на 2020 год. Об этом сообщил сегодня премьер-министр Сергей Румас на заседании Совета министров, где обсуждались основные прогнозные документы на следующий год.

"Весь пакет прогнозных документов неделю назад был детально рассмотрен и в целом одобрен на заседании Президиума Совета министров, поднятые вопросы отработаны с заинтересованными. Сегодня в основном достигнуто понимание по ключевым вопросам", - сказал Сергей Румас.

При формировании подходов к прогнозу социально-экономического развития на 2020 год использовалось два сценария: целевой для прогноза и базовый для бюджета.

Руководитель правительства обратил внимание, что на днях эксперты из МФВ и Всемирного банка вновь снизили ожидания по росту мировой экономики на 2019-2020 год. Замедляется еврозона, торговые войны межу США и Китаем ведут к усилению конкурентной борьбы на ряде рынков, чувствительных для белорусских производителей. Геополитическая напряженность дестабилизирует сырьевые рынки и ведет к отложенному спросу на инвестиционные товары.

"Все это создает серьезные вызовы для устойчивой работы экономики страны как в текущем году, так и в 2020-м", - отметил Сергей Румас.

Ключевыми показателями эффективности работы правительства и Нацбанка на 2020 год предлагается определить темп роста ВВП - 102,5%, темп роста производительности труда - 102,1%, привлечение прямых иностранных инвестиций в объеме $1,7 млрд, инфляция за год не должна превысить 5%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, реальные располагаемые доходы населения в 2020 году должны вырасти на 2,4%, темп роста реальной заработной платы при этом ожидается на уровне 102,1%. Экспорт товаров и услуг прирастет на 3,3%, это значит, что в следующем году поставки на внешние рынки должны вырасти на $1,4 млрд по сравнению с итогами текущего года. Сальдо внешней торговли прогнозируется положительным на уровне 1% ВВП.

"Как видно из приведенных параметров, основной акцент - на обеспечение макроэкономической сбалансированности", - обратил внимание премьер-министр.