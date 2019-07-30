Холдинг «АМКОДОР» участвует в Форуме регионов Беларуси и Узбекистана, который проходит 29-30 июля в Минске.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, в рамках форума двух государств на площадке «Минского тракторного завода» организована выставка белорусской техники, в числе которой – машины холдинга «АМКОДОР». В экспозиции представлены погрузчики универсальные АМКОДОР 308, АМКОДОР 320С2, погрузчик универсальный с бортовым поворотом АМКОДОР 211Е, экскаваторы-погрузчики АМКОДОР 732 и АМКОДОР 702ЕМ-03.

Кроме того, на выставке можно ознакомиться с сельскохозяйственными агрегатами «АМКОДОР»: полуприцепом многофункциональным ПМФ-18, кормосмесителем-раздатчиком прицепным с бункером 15 м3 BvL V-MIX Plus 15N-2S, распределителем минеральных удобрений РМУ-10, полуприцепом универсальным ППУ-12, а также культиваторами КГП- 6,2 и КГН-3, косилкой задненавесной ротационной Диск 340, ворошилкой роторной Спайдер 815 и оборудованием для послеуборочной обработки зерна.

«АМКОДОР» и Узбекистан связывают тесные партнерские отношения. В сентябре 2018 года в Ташкенте после реконструкции открыт сборочный цех СП ООО AMKODOR-AGROTEXMASH, где производят дорожно-строительную и специальную технику для стран Средней Азии.