ЭКОНОМИКА РБ

РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОАО «САВУШКИН ПРОДУКТ» БУДЕТ ОБСУЖДАТЬСЯ 31 ИЮЛЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

12:51 30.07.2019 Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Савушкин продукт» состоится 31 июля. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, на повестке дня собрания вопросы реорганизации ОАО «Савушкин продукт». Акционеры утвердят условия договора о присоединении ОАО «Березовский сыродельный комбинат» к ОАО «Савушкин продукт». Также на собрании будет рассмотрен вопрос выкупа акций ОАО «Савушкин продукт» по требованию его акционеров.