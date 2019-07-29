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ЭКОНОМИКА РБ
РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОАО «САВУШКИН ПРОДУКТ» БУДЕТ ОБСУЖДАТЬСЯ 31 ИЮЛЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
12:51 30.07.2019
Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Савушкин продукт» состоится 31 июля.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, на повестке дня собрания вопросы реорганизации ОАО «Савушкин продукт».
Акционеры утвердят условия договора о присоединении ОАО «Березовский сыродельный комбинат» к ОАО «Савушкин продукт».
Также на собрании будет рассмотрен вопрос выкупа акций ОАО «Савушкин продукт» по требованию его акционеров.
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