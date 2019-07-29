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ЭКОНОМИКА РБ
ОАО «ГРОДНО АЗОТ» ВЫБИРАЕТ ГЕНПОДРЯДЧИКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОГО АЗОТНОГО КОМПЛЕКСА
12:15 30.07.2019
В ОАО «Гродно Азот» 29 июля состоялось расширенное заседание конкурсной комиссии, на котором была произведена процедура вскрытия конвертов с технико-коммерческими предложениями, поступившими в рамках конкурса по выбору генерального подрядчика для строительства нового азотного комплекса.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, официально к рассмотрению были приняты предложения по строительству азотного комплекса «под ключ» от четырех потенциальных подрядчиков — компаний China National Complete Plant Import and Export Corp. Ltd., CITIC Construction Co., Ltd., China Machinery Industry Construction Group Inc., Tecnimont S.p.A (Италия).
В ближайшее время работы будут оценены по специальным критериям, после чего будет определен победитель и заключен контракт.
Официальный старт для подготовки технико-коммерческих предложений по реализации инвестиционного проекта был дан 29 января 2019 года. Именно тогда представителям крупных зарубежных компаний из разных стран мира — Китая, Швейцарии, Италии, Южной Кореи, Франции и Японии (в общей сложности девять компаний-претендентов) — была передана необходимая конкурсная документация.
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