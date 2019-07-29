Генеральный комиссар секции Беларуси на Всемирной выставке ЭКСПО-2020, первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Евдоченко 29 июля встретился с представителями организационного комитета ЭКСПО-2020.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре маркетинга, в ходе встречи обсуждались вопросы подготовки участия Беларуси на ЭКСПО-2020, наполнение Национального павильона, а также организация и проведение культурных и деловых мероприятий в рамках работы Национальной экспозиции Беларуси.

Представители оргкомитета ЭКСПО-2020 отметили, что Беларусь входит в Топ-15 стран-участниц, которые соблюдают все установленные сроки по подготовки участия своей страны в выставке. В октябре этого года начнется строительство белорусского павильона, а в июле 2020 г. будут завершены все необходимые подготовительные работы.

В Национальном центре маркетинга также прошла встреча Организационного комитета ЭКСПО-2020 с представителями органов государственного управления Беларуси, белорусских предприятий и организаций, принимающих активное участие в подготовке Национального павильона к выставке. В рамках встречи обсуждались организационно-технические вопросы, а также возможности ЭКСПО для установления деловых контактов с партнерами из разных стран мира.

Всемирная выставка ЭКСПО-2020 пройдет с 20 октября 2020 г. по 10 апреля 2021 г. в Дубае (ОАЭ). Оператором Национальной экспозиции нашей страны выступает Национальный центр маркетинга Министерства иностранных дел Беларуси. Свое участие в выставке уже подтвердили 190 стран. Организаторы ожидают более 25 млн посетителей.