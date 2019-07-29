ОАО «Криница» присоединилась к 5-му белорусско-бразильскому стрит-арт фестивалю Vulica Brasil-2019 в качестве продуктового партнера.

«Фестиваль в своем роде уникальный, он больше, чем просто стрит-арт и чем сугубо музыкальное либо гастрономическое мероприятие. Это настоящий интернациональный праздник, который в буквальном смысле украшает и оживляет город. Мы очень хотим, чтобы подобные события — объединяющие людей, искусство и культуры – в Минске и в Беларуси проводились чаще, становились разнообразнее и масштабнее. У нашего предприятия богатый опыт в организации и поддержке праздников и фестивалей разного масштаба: начиная от крупных спортивных мероприятий до культурных инициатив. Этот год и лето в частности особенно насыщенные, фестиваль для нас не первый. Вовсю готовимся и будем удивлять — активностями и, конечно, отличными напитками», - рассказала начальник Управления маркетинга и рекламы ОАО «Криница» Нелли Гурешидзе.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Белгоспищепром», тема и концепция фестиваля этого года — экология и устойчивое развитие — как никогда актуальны для компании. Являясь алкогольным брендом и крупным производством, ОАО «Криница» полностью осознает свою социальную ответственность, прежде всего, перед молодым поколением и перед городской инфраструктурой.

«Надеемся, что непосредственный контакт с урбанистами в рамках фестиваля станет отличной возможностью обмена опытом и идеями», – отметили в компании.

Фестиваль урбан-арта Vulica Brasil проходит в Минске уже в 5-й раз. Программа началась 29 июля и завершится 10-11 августа. Масштабный 24-часовой оупен-эйр пройдет на ул. Октябрьской, которая в это время станет пешеходной.