ЭКОНОМИКА РБ

АКЦИОНЕРЫ КОНДИТЕРСКОЙ ФАБРИКИ «СЛОДЫЧ» ВНЕСУТ ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ ОБЩЕСТВА

11:13 30.07.2019 Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Кондитерская фабрика «Слодыч» состоится 1 августа. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, на повестке дня собрания вопрос внесения дополнений в устав общества.