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ЭКОНОМИКА РБ
АКЦИОНЕРЫ КОНДИТЕРСКОЙ ФАБРИКИ «СЛОДЫЧ» ВНЕСУТ ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ ОБЩЕСТВА
11:13 30.07.2019
Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Кондитерская фабрика «Слодыч» состоится 1 августа.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, на повестке дня собрания вопрос внесения дополнений в устав общества.
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