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ЭКОНОМИКА РБ
ШКОЛА СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ОТКРЫВАЕТСЯ В ТРЕХ ГОРОДАХ БЕЛАРУСИ
10:20 30.07.2019
Новая школа социального предпринимательства Good Impact открывается в Гродно, Гомеле и Минске, пишет агентство «Минск-Новости».
Как сообщили организаторы, учиться смогут жители не только этих городов, но и прилегающих регионов: те, кто желают создать или развить свое социально ориентированное предприятие. Для участия в программе важны наличие бизнес-идеи и сильная мотивация для ее реализации. Пройти обучение удастся представителям только 60 проектов.
С сентября 2019-го по июнь 2020-го они будут участвовать в тренингах, мастер-классах, а также обмениваться опытом с успешными предпринимателями. Участники получат практические знания о ведении социального бизнеса и менторскую поддержку от белорусских и международных экспертов.
Успешно прошедшие обучение смогут претендовать на финансовую помощь для запуска своего проекта.
Заявки на учебу принимаются до 11 августа 2019 года. Обязательное условие — готовность и возможность участия во всех компонентах программы.
Отбор желающих будет происходить на конкурсной основе. Обучение в школе бесплатное.
Проект Good Impact реализуется в рамках программы Федерального министерства иностранных дел Германии «Развитие сотрудничества с гражданским обществом стран Восточного партнерства и России».
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