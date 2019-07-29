Новая школа социального предпринимательства Good Impact открывается в Гродно, Гомеле и Минске, пишет агентство «Минск-Новости».

Как сообщили организаторы, учиться смогут жители не только этих городов, но и прилегающих регионов: те, кто желают создать или развить свое социально ориентированное предприятие. Для участия в программе важны наличие бизнес-идеи и сильная мотивация для ее реализации. Пройти обучение удастся представителям только 60 проектов.

С сентября 2019-го по июнь 2020-го они будут участвовать в тренингах, мастер-классах, а также обмениваться опытом с успешными предпринимателями. Участники получат практические знания о ведении социального бизнеса и менторскую поддержку от белорусских и международных экспертов.

Успешно прошедшие обучение смогут претендовать на финансовую помощь для запуска своего проекта.

Заявки на учебу принимаются до 11 августа 2019 года. Обязательное условие — готовность и возможность участия во всех компонентах программы.

Отбор желающих будет происходить на конкурсной основе. Обучение в школе бесплатное.

Проект Good Impact реализуется в рамках программы Федерального министерства иностранных дел Германии «Развитие сотрудничества с гражданским обществом стран Восточного партнерства и России».