В связи со значительным количеством обращений, поступающих от субъектов хозяйствования Беларуси, касающихся вопросов применения и установления норм расхода топлива, Минтранс опубликовал разъяснение.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в министерстве, согласно п.7 Инструкции о порядке применения норм расхода топлива для механических транспортных средств, машин, механизмов и оборудования (постановление Минтранса № 141 от 31 декабря 2008 г.), в случае отсутствия установленной нормы расхода топлива до ее установления учет расхода топлива при эксплуатации механического транспортного средства, машины, механизма и оборудования в Республике Беларусь производится по временной норме на срок не более шести месяцев.

Согласно п.3 Инструкции временная норма расхода топлива – это объем топлива, потребляемый двигателем механического транспортного средства, машины, механизма и оборудования, соответствующий контрольному расходу топлива, установленному заводом-изготовителем для данного механического транспортного средства, машины, механизма и оборудования в инструкции по эксплуатации.

Согласно п.14 Инструкции на временную норму расхода топлива не распространяются повышения (понижения), указанные в подпунктах 10.1–10.5, 10.8, 10.9, 10.14 п.10, п.11, п.12, п.13, подпунктах 16.2 и 16.3 п.16, п.18. п.23 и п.25 Инструкции.

В случае отсутствия контрольного расхода топлива, установленного заводом-изготовителем, согласно п.7 Инструкции временная норма расхода топлива при эксплуатации механического транспортного средства, машины, механизма и оборудования устанавливается руководителем организации или индивидуальным предпринимателем также на срок не более 6 месяцев.

В соответствии с законодательством Республики Беларусь БелНИИТ «Транстехника» аккредитован Национальным органом по аккредитации Республики Беларусь – республиканским унитарным преприятием «Белорусский государственный центр аккредитации» на определение расхода топлива на механические транспортные средства, суда, машины, механизмы и оборудование.

Разработка норм расхода топлива на механические транспортные средства, суда, машины, механизмы и оборудование производится БелНИИТ «Транстехника» в соответствии с Методикой выполнения измерений расхода топлива при разработке линейных норм расхода топлива на механические транспортные средства и норм расхода топлива на суда, машины, механизмы и оборудование, согласованной установлненным порядком с РУП «Белорусский государственный институт метрологии».

По мнению Минтранса, нормы расхода топлива, разработанные институтом на основании обработки результатов измерений, применяются организациями и индивидуальными предпринимателями – заказчиками работ при учете затрат до их утверждения нормативным правовым актом, в частности постановлением Минтранса. Данная позиция обусловлена необходимостью проведения эксплуатационной проверки в организациях, эксплуатирующих соответствующие механические транспортные средства, машины, механизмы и обородувание, последующей корректировкой норм с учетом результатов эксплуатационной проверки.

Нормы расхода топлива, разработанные БелНИИТ «Транстехника» по заявкам заказчиков работ, обобщаются, систематизируются и принимаются постановлением Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь, после чего становятся обязательными для применения организациями и индивидуальными предпринимателями, эксплуатирующими механические транспортные средства, машины, механизмы и оборудование.

Затраты на топливо, рассчитанные в соответствии с нормами расхода топлива, разработанными аккредитованными лобараториями, в частности БелНИИТ «Транстехника», не относятся к сверхномативным.

В настоящее время принимаются меры по пересмотру и актуализации норм расхода топлива в области транспортной деятельности.

Соответствующие разъяснения направлены в адрес Министерства по налогам и сборам.