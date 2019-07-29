Впервые за последние 7 недель на вторичном рынке жилья белорусской столицы отмечено снижение цен.

Как пишет информационно-аналитический центр Realt.by, общегородской индекс цен опустился на минимальные 0,1% и составил 1352 $/м2.

Средняя цена квартир в новостройках Минска выросла за неделю, c 22 по 29 июля, на 0,4% и составила 1294 $/м2. По сравнению с серединой весны квадратный метр на «первичке» подорожал более чем на $ 50.

Количество выставленных на продажу объектов выросло за неделю на 1%. С начала лета это лишь второй случай, когда предложение квартир на рынке увеличивалось. 1-комнатных квартир стало больше на 0,2%, 2-комнатных на 2,2%, 3-комнатных — на 0,5%. Предложение 4-комнатных квартир осталось неизменным.

Единственным сегментом, где был отмечен рост цен, стали «двушки» (+0,5%). Цены на 3- и 4-комнатные квартиры опустились на 0,2%, для «однушек» неделя прошла без изменений.

Изменение цен в районах Минска на 29 июля выглядит следующим образом: В трех районах по итогам недели был зафиксирован рост цен. В Советском он составил 1%, во Фрунзенском и Ленинском 0,2%. В остальных районах цены на квартиры снижались, с максимальными темпами в Партизанском (-1,7%) и Центральном (-0,8%) районах. Примечательно, что в самом дорогом Центральном районе негативная динамика цен наблюдается уже четвертую неделю.

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация: Брест — 781 $/м2 (без изменений), Витебск — 600 $/м2 (+0,1%), Гомель — 612 $/м2 (-0,4%), Гродно — 698 $/м2 (-0,1%), Могилев — 614 $/м2 (+0,7%).