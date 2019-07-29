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ЭКОНОМИКА РБ
ИСПОЛНИТЕЛИ ОЦЕНКИ СНИЖАЮТ СТОИМОСТЬ СВОИХ УСЛУГ В СРЕДНЕМ НА 15%
17:33 29.07.2019
Ассоциация оценочных организаций (АОО) завершила анализ и систематизацию предоставленной членами Ассоциации информации в отношении стоимости услуг по независимой оценке.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете по имуществу, в среднем снижение составило около 15% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.
Как сообщила председатель АОО Светлана Юреня, обновлены данные Калькулятора стоимости услуг по независимой оценке. По мнению Ассоциации, исполнители оценки снижают стоимость своих услуг по всем объектам оценки.
В среднем снижение составило около 15% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. На одном уровне стоимость услуг держат исполнители оценки Минска и Минской области. В областных центрах услуга по независимой оценке дешевле столичной в среднем на 7%. Заказчику оценки по стоимости услуг наиболее выгодны оценщики Могилевской области.
Следующее обновление Калькулятора стоимости услуг по независимой оценке Ассоциация планирует выполнить по итогам работы за первое полугодие 2019 года. Для участия в опросе необходимо заполнить опросные листы.
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