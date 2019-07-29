ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
29.07.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ПРИМЕНЕНИЕ ХИМДОБАВКИ СЭКОНОМИЛО ФИЛИАЛУ «НОВОПОЛОЦКЖЕЛЕЗОБЕТОН» ОАО «КРИЧЕВЦЕМЕНТНОШИФЕР» 13,4 ТОНН У.Т.
17:10 29.07.2019

В филиале «Новополоцкжелезобетон» ОАО «Кричевцементношифер» во втором квартале 2019 г. было реализовано мероприятие по применению химических добавок Frem Giper, представляющих собой гиперпластификатор при производстве железобетонных изделий.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Департаменте по энергоэффективности, основная продукция филиала – железобетонные опоры линий электропередач. В обычной технологии с целью ускорения твердения бетона при производстве железобетонных изделий применяется термовлажностная обработка при помощи тепловой энергии в виде пара, получаемой на собственной котельной при сжигании природного газа в паровых котлах. Пропарка изделий позволяет за 12-14 часов получить готовое изделие.

Однако имеется и другой способ – применение химической добавки. Технология применения химических добавок возможна только в теплое время года, так как для процесса затвердевания нужна температура 25-30˚С. Исходя из этого, реализация мероприятия была организована во втором квартале 2019 года. Экономический эффект сложился из сокращения нескольких статей производственных расходов: снижение затрат тепловой энергии на пропарку изделий; снижение расхода цемента на 15-20% по сравнению с приготовлением бетона без каких-либо добавок; уменьшенный расход воды на замешивание; использование облегченного армирующего состава.

С использованием химической добавки было изготовлено 935 м3 продукции.

Полученная экономия ТЭР за 2-й квартал 2019 года составила 13,4 т у.т.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 30.07.2019
валюта курс
EUR 2.2617
USD 2.0343
RUB 3.2044
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 29.07.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2617 +0.0041
USD 2.0343 +0.0072
RUB 3.2044 -0.0084
все курсы архив

Курсы в банках
на 29.07.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2610 2.2650
USD 2.0320 2.0350
RUB 3.1950 3.2050
подробнее

Конвертация в банках
на 29.07.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1100 1.1150
EUR/RUB 70.4000 71.0000
USD/RUB 63.3500 63.8000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте