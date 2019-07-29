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ЭКОНОМИКА РБ
ПРИМЕНЕНИЕ ХИМДОБАВКИ СЭКОНОМИЛО ФИЛИАЛУ «НОВОПОЛОЦКЖЕЛЕЗОБЕТОН» ОАО «КРИЧЕВЦЕМЕНТНОШИФЕР» 13,4 ТОНН У.Т.
17:10 29.07.2019
В филиале «Новополоцкжелезобетон» ОАО «Кричевцементношифер» во втором квартале 2019 г. было реализовано мероприятие по применению химических добавок Frem Giper, представляющих собой гиперпластификатор при производстве железобетонных изделий.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Департаменте по энергоэффективности, основная продукция филиала – железобетонные опоры линий электропередач. В обычной технологии с целью ускорения твердения бетона при производстве железобетонных изделий применяется термовлажностная обработка при помощи тепловой энергии в виде пара, получаемой на собственной котельной при сжигании природного газа в паровых котлах. Пропарка изделий позволяет за 12-14 часов получить готовое изделие.
Однако имеется и другой способ – применение химической добавки. Технология применения химических добавок возможна только в теплое время года, так как для процесса затвердевания нужна температура 25-30˚С. Исходя из этого, реализация мероприятия была организована во втором квартале 2019 года. Экономический эффект сложился из сокращения нескольких статей производственных расходов: снижение затрат тепловой энергии на пропарку изделий; снижение расхода цемента на 15-20% по сравнению с приготовлением бетона без каких-либо добавок; уменьшенный расход воды на замешивание; использование облегченного армирующего состава.
С использованием химической добавки было изготовлено 935 м3 продукции.
Полученная экономия ТЭР за 2-й квартал 2019 года составила 13,4 т у.т.
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