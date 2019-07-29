Образовательный центр «Профессиональный интерес» при участии представителей государственных органов, осуществляющих проверки, проведет в Минске серию семинаров по вопросам, связанным с проведением проверок государственными органами.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, цель проведения мероприятий – профилактика нарушений законодательства и снижение их количества, а также повышение юридической грамотности руководителей и специалистов субъектов хозяйствования.

Первый семинар на тему «Проверки органов прокуратуры: что должен знать каждый субъект хозяйствования» состоится 8 августа. Ключевые вопросы семинара: виды проверок и форм контроля; вопросы, подлежащие проверке органами прокуратуры; полномочия прокурорских работников при проведении проверок; коррупционные преступления; взяточничество; планирование антикоррупционной деятельности в организации, разработка и содержание плана (программы) мероприятий по противодействию коррупции; меры реагирования по результатам проведенной проверки.

Второй семинар на тему «Проверки Государственной инспекции труда: новые требования и порядок. Типичные нарушения и ошибки, выявляемые при проверках» запланирован на 15 августа. На семинаре рассмотрят порядок проведения проверок; риск-ориентированный подход при проведении проверок ДГИТ; основные нарушения при оформлении, продлении и прекращении трудовых отношений с работниками; привлечении к дисциплинарной и материальной ответственности; предоставлении отпусков и др.; привлечение к ответственности; обжалование действий должностных лиц проверяющих органов и др.

Третий семинар на тему «Проверки органов финансовых расследований: выявление и пресечение экономических преступлений» можно посетить 22 августа. На мероприятии планируется рассмотреть основания для проверок, порядок их назначения и проведения; коррупционные правонарушения; уклонение от уплаты налогов; легализация средств, полученных преступным путем; порядок привлечения к ответственности; обжалование результатов проверок и др.