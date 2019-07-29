ОАО «Белшина» осваивает производство новой линейки широкопрофильных диагональных шин, предназначенных для эксплуатации на сельскохозяйственной технике (трактора, прицепное оборудование).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, на сегодня компания уже освоила серийное производство автошин для применения на тракторах, прицепном оборудовании 600/50-22,5 156А8/144А8 TL BEL-33 и 560/45-22,5 154A8/142А8 TL BEL-38, а также 600/55-26,5 166A8/154А8 TL мод. BEL-42 для прицепного оборудования.

Данные шины обладают специально разработанным каркасом и рисунком протектора для снижения воздействия на почву, уменьшая вероятность ее уплотнения.

В настоящее время проходят опытные испытания следующие шины для сельскохозяйственной техники (для применения на тракторах, прицепном оборудовании): 400/55-22,5 147A8 TL BEL-35 IMP; 500/60-22,5 155А8 TL мод. BEL-36; 500/60-22,5 155А8 TL мод. BEL-37; 620/50-22,5 160D TL мод. BEL-39; 500/45-22,5 146A8 TL мод. BEL-40; 520/50-17 159A8 TL мод. BEL-45 (универсальный рисунок протектора).