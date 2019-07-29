Управление Генеральной прокуратуры по надзору за исполнением законодательства на транспорте и в таможенных органах проанализировало причины и условия, которые способствуют коррупционным преступлениям в организациях Белорусской железной дороги.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генеральной прокуратуре, в первом полугодии 2019 года осуждено 5 должностных лиц БЖД за совершение 23 преступлений против интересов службы: 2 работника – за получение взяток по ст. 430 УК, 2 – злоупотребление служебными полномочиями по ст. 424 УК, 1 – дачу взятки по ст.431 УК. В этот период зарегистрировано 17 фактов получения взяток.

В первом полугодии 2018 года были вынесены и вступили в законную силу обвинительные приговоры в отношении 9 лиц, которым инкриминировали 41 коррупционное преступление.

Значительное число таких противоправных деяний в структурах БЖД совершили руководители организаций и инженеры по материально-техническому снабжению в сфере закупок товаров (работ, услуг).

По мнению прокуратуры, этот вид преступлений вдвойне опасен: наносится не только экономический ущерб организациям, но и ставится под угрозу безопасная эксплуатация железнодорожного транспорта.

Анализ показал, что причины такой ситуации – в недостатках системы организации закупок в БЖД и отсутствие должного контроля со стороны руководства организаций за работой подчиненных.

Как результат, профильное управление Генпрокуратуры направило на имя начальника БЖД информационную записку, которая будет детально рассмотрена на заседании антикоррупционной комиссии государственного объединения. В соответствии с изменениями в законодательстве с 2019 года эту комиссию возглавляет непосредственно начальник БЖД.