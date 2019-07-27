ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
29.07.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ БМЗ НАЗНАЧЕН ДМИТРИЙ КОРЧИК
13:38 29.07.2019

Александр Лукашенко 29 июля рассмотрел кадровые вопросы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, он назначил Дмитрия Корчика генеральным директором ОАО "Белорусский металлургический завод - управляющая компания холдинга "Белорусская металлургическая компания".

Кроме того, Геннадий Соловей назначен председателем Гомельского облисполкома; Анатолий Линевич – помощником - инспектором по Витебской области; Александр Гурьянов - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Республике Сан-Марино по совместительству.

Александр Лукашенко также дал согласие на назначение:

Александра Шубского - председателем Глубокского райисполкома;

Виктора Гуторова - председателем Шумилинского райисполкома;

Александра Сидоренко - председателем Житковичского райисполкома;

Андрея Турука - председателем Кормянского райисполкома;

Евгения Круковича - председателем Воложинского райисполкома;

Валерия Мельника - председателем Любанского райисполкома;

Сергея Пилищика - председателем Копыльского райисполкома;

Александра Бутарева - председателем Горецкого райисполкома;

Михаила Гулого - председателем Кировского райисполкома;

Степана Полонникова - председателем Круглянского райисполкома;

Константина Жигуцкого - председателем Осиповичского райисполкома;

Сергея Михалюты - председателем Славгородского райисполкома;

Виталия Власевича - главой администрации Первомайского района Бобруйска;

Александра Осмоловского - председателем правления ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа";

Александра Кадлубая - заместителем министра образования;

Сергея Нестеровича - первым заместителем министра связи и информатизации;

Андрея Якобсона - заместителем начальника Белорусской железной дороги.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 27.07.2019
валюта курс
EUR 2.2576
USD 2.0271
RUB 3.2128
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 29.07.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2617 +0.0041
USD 2.0343 +0.0072
RUB 3.2044 -0.0084
все курсы архив

Курсы в банках
на 29.07.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2610 2.2650
USD 2.0320 2.0350
RUB 3.1950 3.2050
подробнее

Конвертация в банках
на 29.07.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1100 1.1150
EUR/RUB 70.4000 71.0000
USD/RUB 63.3500 63.8000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте