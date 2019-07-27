ЭКОНОМИКА РБ

ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ БМЗ НАЗНАЧЕН ДМИТРИЙ КОРЧИК

13:38 29.07.2019 Александр Лукашенко 29 июля рассмотрел кадровые вопросы. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, он назначил Дмитрия Корчика генеральным директором ОАО "Белорусский металлургический завод - управляющая компания холдинга "Белорусская металлургическая компания". Кроме того, Геннадий Соловей назначен председателем Гомельского облисполкома; Анатолий Линевич – помощником - инспектором по Витебской области; Александр Гурьянов - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Республике Сан-Марино по совместительству. Александр Лукашенко также дал согласие на назначение: Александра Шубского - председателем Глубокского райисполкома; Виктора Гуторова - председателем Шумилинского райисполкома; Александра Сидоренко - председателем Житковичского райисполкома; Андрея Турука - председателем Кормянского райисполкома; Евгения Круковича - председателем Воложинского райисполкома; Валерия Мельника - председателем Любанского райисполкома; Сергея Пилищика - председателем Копыльского райисполкома; Александра Бутарева - председателем Горецкого райисполкома; Михаила Гулого - председателем Кировского райисполкома; Степана Полонникова - председателем Круглянского райисполкома; Константина Жигуцкого - председателем Осиповичского райисполкома; Сергея Михалюты - председателем Славгородского райисполкома; Виталия Власевича - главой администрации Первомайского района Бобруйска; Александра Осмоловского - председателем правления ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа"; Александра Кадлубая - заместителем министра образования; Сергея Нестеровича - первым заместителем министра связи и информатизации; Андрея Якобсона - заместителем начальника Белорусской железной дороги.