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ЭКОНОМИКА РБ
ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ БМЗ НАЗНАЧЕН ДМИТРИЙ КОРЧИК
13:38 29.07.2019
Александр Лукашенко 29 июля рассмотрел кадровые вопросы.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, он назначил Дмитрия Корчика генеральным директором ОАО "Белорусский металлургический завод - управляющая компания холдинга "Белорусская металлургическая компания".
Кроме того, Геннадий Соловей назначен председателем Гомельского облисполкома; Анатолий Линевич – помощником - инспектором по Витебской области; Александр Гурьянов - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Республике Сан-Марино по совместительству.
Александр Лукашенко также дал согласие на назначение:
Александра Шубского - председателем Глубокского райисполкома;
Виктора Гуторова - председателем Шумилинского райисполкома;
Александра Сидоренко - председателем Житковичского райисполкома;
Андрея Турука - председателем Кормянского райисполкома;
Евгения Круковича - председателем Воложинского райисполкома;
Валерия Мельника - председателем Любанского райисполкома;
Сергея Пилищика - председателем Копыльского райисполкома;
Александра Бутарева - председателем Горецкого райисполкома;
Михаила Гулого - председателем Кировского райисполкома;
Степана Полонникова - председателем Круглянского райисполкома;
Константина Жигуцкого - председателем Осиповичского райисполкома;
Сергея Михалюты - председателем Славгородского райисполкома;
Виталия Власевича - главой администрации Первомайского района Бобруйска;
Александра Осмоловского - председателем правления ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа";
Александра Кадлубая - заместителем министра образования;
Сергея Нестеровича - первым заместителем министра связи и информатизации;
Андрея Якобсона - заместителем начальника Белорусской железной дороги.
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